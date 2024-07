Auto elettriche più economiche delle termiche in 5 anni, lo dice uno studio

Secondo un nuovo studio di JD Power, negli Stati Uniti le auto elettriche risultano più economiche delle vetture tradizionali dopo 5 anni di utilizzo. L'analisi, che ha preso in esame 50 Stati, rivela che in 48 di essi possedere un'auto elettrica comporta un risparmio significativo rispetto ai modelli a benzina o diesel.

Nonostante il prezzo d'acquisto iniziale più elevato, le auto elettriche si rivelano più convenienti nel lungo periodo grazie a costi di manutenzione inferiori e vantaggi fiscali che variano da Stato a Stato.

I risparmi più consistenti si registrano in Stati come:

New Jersey: fino a 10.345 dollari

Nevada: fino a 9.216 dollari

Illinois: fino a 8.751 dollari

Colorado: fino a 8.493 dollari

In generale, dall'Alaska alla Florida, il risparmio può arrivare fino a 10.000 dollari in 5 anni di possesso rispetto alle auto termiche.

Valido dal 16 al 17 Luglio - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



Solo due Stati fanno eccezione: il Maine e il West Virginia, dove possedere un'auto elettrica costa dai 1.600 ai 1.800 dollari in più nell'arco di 5 anni. In Vermont, invece, si registra una situazione di sostanziale parità, con un vantaggio minimo di 29 dollari per le elettriche.

È importante sottolineare che questi risultati si riferiscono al mercato statunitense, dove le condizioni sono diverse rispetto all'Europa. Negli USA, infatti, molte più persone hanno la possibilità di ricaricare l'auto a casa, mentre in paesi come l'Italia, dove molti vivono in condominio, l'accesso alle wallbox è più limitato, incidendo sui costi di ricarica.

Inoltre, in Europa la situazione degli incentivi varia notevolmente: in alcuni paesi sono stati sospesi o esauriti rapidamente, come in Italia. Questi fattori potrebbero portare a risultati differenti nel confronto tra costi di gestione di auto elettriche e termiche nel contesto europeo.