Auto usate: dopo le Fiat, gli italiani cercano le tedesche (anche importate)

Le auto tedesche hanno da sempre un posto speciale nel cuore degli italiani, spesso considerate di qualità superiore rispetto a quelle prodotte in Italia. Una recente indagine condotta nei primi sei mesi del 2024 da CARFAX, piattaforma specializzata nella storia dei veicoli, ha rivelato alcuni dati interessanti sul mercato delle auto usate in Italia. Sebbene le auto a marchio FIAT siano le più richieste (11%), è significativo notare che le prime posizioni della top 5 sono occupate interamente da marchi tedeschi (BMW e Audi 9% ciascuna, Mercedes e Volkswagen 8% ciascuna), rappresentando complessivamente il 34%.

Ciò che emerge dalla ricerca, tuttavia, è una sorpresa: le auto tedesche usate presentano diversi rischi potenziali che possono comprometterne l'affidabilità, in alcuni casi paragonabili o addirittura superiori alle auto italiane. Ad esempio, il 35% delle auto FIAT mostra potenziali problemi come incidenti precedenti, manipolazioni del chilometraggio o importazioni non trasparenti. Questo dato è appena superiore rispetto a Volkswagen (34%), ma inferiore rispetto a marchi premium come Audi (45%), BMW e Mercedes (entrambi 44%).

Analizzando ulteriormente le preferenze degli acquirenti sulla piattaforma CARFAX, troviamo anche Alfa Romeo con un 35% di vetture usate con almeno un fattore di rischio, seguita da Ford (25%), Peugeot (26%) e Renault (25%), evidenziando che le auto francesi e la Ford americana hanno mediamente meno rischi associati.

Un aspetto critico da considerare è il periodo trascorso all'estero da un'auto usata, poiché ciò rende più difficile tracciare la sua storia e verificare la presenza di problemi potenziali come incidenti o danni. La ricerca di CARFAX mostra che è più probabile trovare auto importate tra quelle tedesche rispetto a quelle italiane, con percentuali che variano dal 12% per Volkswagen e BMW, al 16% per Mercedes e al 21% per Audi. Le auto importate sono molto meno comuni per Ford (3%), Renault e Peugeot (entrambi 4%).

Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di CARFAX, sottolinea l'importanza di valutare attentamente ciascun veicolo usato anziché fare generalizzazioni. Nonostante i rischi evidenziati, solo il 34% delle auto usate presenta almeno un problema significativo come incidenti, danni, discrepanze nel chilometraggio o importazioni non trasparenti. Questo sottolinea che ci sono molte opportunità di fare un ottimo affare nel mercato dell'usato, purché si effettui una ricerca approfondita utilizzando strumenti come CARFAX e si svolga un test drive con un meccanico di fiducia per garantire un investimento sicuro anche in termini di sicurezza.