All’inizio di questo mese, la compagnia petrolifera cinese Sinopec (una delle più importanti) ha fatto un annuncio inaspettato dichiarando che la domanda di benzina in Cina raggiungerà il suo picco quest’anno, due anni prima rispetto alle previsioni precedenti.

Il principale responsabile di questa situazione è il crescente numero di veicoli elettrificati in circolazione (solo ad agosto le plug-in son state il 38%). Negli ultimi due decenni, infatti, la Cina è stata il principale motore della crescita globale dei prodotti petroliferi raffinati, come la benzina e il diesel. Tuttavia, ora l’adozione dei veicoli elettrici in Cina è in forte aumento, rispetto ai primi tiepidi dati ottenuti nel 2020. Si stima che la domanda di diesel per veicoli più pesanti continuerà a crescere per un certo periodo, ma anche in questo caso si attende una svolta epocale. Le opzioni elettriche o a celle di combustibile stanno guadagnando rapidamente terreno, rappresentando già il 12% delle vendite di veicoli commerciali leggeri e il 4%-5% delle vendite di veicoli commerciali medi e pesanti.

Combinando tutti questi elementi, BloombergNEF prevede che la domanda totale di petrolio per il trasporto stradale in Cina raggiungerà il suo massimo alla fine del prossimo anno. La domanda non crollerà rapidamente, specialmente nel settore del trasporto merci, dove la sostituzione della flotta richiederà del tempo. Inoltre, sempre in Cina, anche i veicoli utilizzati per i servizi di ride-hailing stanno diventando sempre più elettrici (al momento la quota di mercato è circa del 40%) rispetto ai veicoli di proprietà privata. Anche se il costo iniziale è maggiore, in termini di costi per chilometro c’è un notevole vantaggio che spiega come mai l’adozione sia sempre più su scala globale.

Ultimo, ma non meno importante, il discorso incentivi che favorisce l’acquisto di una soluzione elettrica proprio come avviene anche in Italia disincentivando quindi l’utilizzo di proposte a benzina e diesel.