BMW i4 è senza dubbio una delle elettriche più intriganti che abbiamo provato ultimamente; le poche ore che abbiamo speso a bordo della berlina elettrica ci hanno lasciato impressioni molto positive ma un po’ a sorpresa la nuova elettrica della casa tedesca non ha ottenuto il massimo dei voti nei test di sicurezza EuroNCAP, fermandosi invece a 4 stelle su 5.

Purtroppo è difficile capire cosa sia andato veramente storto dai risultati dei test che EuroNCAP ha diffuso pubblicamente: l’auto si è dimostrata solida a livello strutturale, protegge bene i suoi occupanti, un po’ meno bene gli utenti più deboli della strada (pedoni e ciclisti) e ha ottenuto un risultato particolarmente basso nella parte dei test dedicata ai sistemi di sicurezza e prevenzione delle collisioni.

Ma partiamo dall’inizio: per quanto riguarda la protezione di adulti e bambini a bordo, BMW i4 ha ottenuto un punteggio pari all’87%, punteggio che scende a 71% quando si valuta la protezione che l’auto è in grado di offrire a pedoni e ciclisti in caso di incidente, e infine si arriva al 64% ottenuto nei test relativi ai sistemi di assistenza alla guida.

“La protezione di tutte le parti del corpo più delicate è stata buona o adeguata, sia per il guidatore, sia per i passeggeri sul sedile posteriore.”

Il punto più basso del test lo si è raggiunto quando sono stati analizzati i sistemi di assistenza alla guida: i test di EuroNCAP si stanno facendo sempre più duri e stringenti da questo punto di vista, e il 64% ottenuto da un marchio così forte come BMW ne è l’ennesima prova. A giudicare dalle informazioni diffuse, il problema principale della BMW i4 starebbe nel sistema di mantenimento di corsia in emergenza, che è stato giudicato come “marginalmente utile”.

BMW i4 ha un prezzo di partenza di 60.900 € in Italia, e sale a 73.000 € qualora si scelga la versione più potente, la BMW i4 M50.