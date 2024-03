[SONDAGGIO] Siete d'accordo con l'obbligo dei tasti fisici sulle auto?

Le auto sono sempre più moderne e un concentrato di tecnologia, un aspetto che se da un lato favorisce la guida, dall'altro può rendere alcune semplici azioni davvero complicate da eseguire. A questo proposito l'EuroNCAP chiede e incoraggia i produttori di ripristinare almeno parte dei comandi fisici così da rendere l'attivazione più semplice e, soprattutto, sicura. A partire dal 2026, infatti, i test di sicurezza sviluppati dall'organizzazione europea saranno più severi e prenderanno in considerazione anche la facilità di accesso ai comandi più semplici.

Al momento il mercato non è ancora completamente uniformato. Come abbiamo potuto constatare in occasione delle nostre prove, alcuni brand hanno deciso di fare un vero e proprio "all-in" eliminando tutti i tasti fisici (Tesla, Polestar e pochi altri), mentre altri hanno preferito mantenere un discreto equilibrio lasciando i comandi più comuni ancora sotto forma di pulsanti fisici.

Questa contrapposizione si può vedere facilmente sulle più recenti vetture di casa Renault che, seppur dotate di Android Automotive come Polestar e Volvo, hanno adottato un sistema di interazione ibrido. Ad esempio, comandi semplici come lo sbrinatore posteriore (lunotto termico) e il clima sono ancora fisici, mentre su Polestar sono relegati all'interno dell'ampio display touchscreen (e per altro sotto qualche menù).

Da non dimenticare infine le scelte dei brand nipponici, come Mazda e Honda, che invece vietano l'utilizzo del touchscreen alla guida (è disponibile solo da fermi o a basse velocità), proprio per limitare possibili distrazioni e sinistri.

Personalmente non ho una vera e propria preferenza, anche se ritengo che alcuni pulsanti debbano essere rapidi e facili da attivare; idealmente, anche un display touchscreen dotato di widget cliccabili potrebbe funzionare, ma al momento non ho ancora trovato un costruttore in grado di soddisfare i miei gusti.

L'esperienza utente è importante e non a caso, proprio di recente, Volkswagen ha deciso di ripristinare alcuni pulsanti fisici che erano stati precedentemente sostituiti da sistemi a sfioro. Ora la domanda è per i nostri lettori, vi trovate d'accordo con l'idea dell'EuroNCAP o avete preferenze differenti? Fateci sapere i vostri pareri ed esperienze nella sezione commenti!