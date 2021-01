BMW iDrive al CES 2021: sistema d’infotainment più sicuro e connesso

A distanza di due decenni dall’arrivo della prima generazione del BMW iDrive, la casa automobilistica tedesca ha deciso di presentare in anteprima, al CES di Las Vegas – che si terrà in streaming dall’11 a 14 gennaio 2021 – l’innovativa versione del sistema infotainment. Per la prima volta in assoluto, l’iDrive fu installato sulla BMW Serie 7 rappresentando una vera e propria novità nel mondo auto.

A partire dal 2001, la casa automobilistica introdusse nella plancia l’iDrive Controller, ossia l’ormai famosissima rotellina grazie alla quale è possibile controllare diverse funzioni inerenti all’auto, alla navigazione, ma anche all’intrattenimento e alla comunicazione, avvalendosi del display a colori. Altra novità presentata con la BMW Serie 7 è stata la tecnologia del controllo vocale. Quindi, con l’introduzione dell’iDrive e del controllo vocale la casa automobilistica BMW si è contraddistinta nell’ambito della sicurezza dei veicoli poiché – grazie a tali funzioni – si sono ampiamente limitate le distrazioni durante la guida.

A distanza di poco tempo, le funzionalità presentate dall’azienda tedesca, furono “imitate” da altre case automobilistiche diventando man mano uno standard. Inevitabilmente il marchio BMW ha continuato a perfezionare l’iDrive, infatti nel 2016 debutto – anche questa volta sulla Serie 7 – il display touchscreen. Tra le nuove impostazioni non mancano diversi servizi online e app per gli smartphone. Infatti, proprio a partire – appunto – dal 2016 ha fatto il suo debutto la BMW Connected App, utile per tenere sotto controllo lo stato dell’auto e per gestire la navigazione avvalendosi direttamente dal proprio device.

Inevitabilmente, con l’arrivo della nuova generazione di iDrive ci saranno informazioni sempre più ottimizzate ed efficienti. Grazie alle nuove tecnologie, i veicoli possono tranquillamente raccogliere dati riguardanti l’ambiente circostante in modo tale che il guidatore sia sempre informato su ciò accade nei pressi del proprio veicolo. L’attesissimo e innovativo iDrive si avvarrà di tutte le novità digitali per far si che la mobilità del futuro sia ancora più sicura e al tempo stesso maggiormente confortevole.