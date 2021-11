BMW XM, la casa tedesca svela il primo teaser del mostruoso SUV ibrido

Nell’ultimo periodo non sono mancate le diverse voci di corridoio sul probabile arrivo del primo SUV ibrido BMW sviluppato dalla divisione M. Ebbene, sembrerebbe che l’arrivo del veicolo sia ormai ufficiale e prenderà il nome di BMW XM e non X8 M come si pensava in precedenza. La conferma del nome, arriva direttamente dalla casa automobilistica tedesca la quale ha pubblicato il primo teaser del SUV ibrido ad alte prestazioni sui vari canali social. Il nuovo gioiellino del costruttore BMW, verrà svelato al pubblico durante l’Art Basel, evento che si terrà a Miami a partire dal 2 sino al 4 dicembre prossimo. Tuttavia, la presentazione ufficiale di BMW XM si svolgerà, molto probabilmente, tra 10 giorni, il 29 novembre. In ogni caco, ci troveremo difronte ad un prototipo e non al veicolo definitivo.

BMW XM Concept: prestazioni super in un'auto elettrificata.

Un vero statement, in quasi 50 anni di BMW M. Una X unica per il brand M, che mostra il nuovo design del frontale delle BMW.

Scopri la nuova concezione di lusso BMW all’@ArtBasel. #TheConceptXM #BMWXM #BMWM pic.twitter.com/4c70cQBKhI — BMW Italia (@BMWItalia) November 17, 2021

Grazie al teaser pubblicato dalla casa automobilistica, è possibile dare una prima occhiata a quello che sarà il design che andrà a contraddistinguere il SUV. Guardando le immagini, l’elemento che cattura subito l’attenzione è sicuramente la presenza di una griglia a doppio rene dalle dimensioni molto generose. Si tratta, come in molti sapranno, di una delle caratteristiche che contraddistinguono la casa automobilistica BMW ma che non tutti condividono poiché, le dimensioni troppo grandi della griglia a doppio rene, sono state spesso causa di alcune critiche.

In ogni caso, sulla parte frontale del SUV ibrido XM, sono evidenti anche i fari a LED. Ovviamente, quello che incuriosisce maggiormente gli appassionati del marchio, e di tutto il settore, riguarda le specifiche tecniche. Sicuramente il BMW XM avrà un powertrain ibrido Plug-in ma, a parte questa informazione, sembrano non esserci ancora notizie più dettagliate a riguardo. Tuttavia, il veicolo dovrebbe essere equipaggiato da un V8 biturbo al quale sarà abbinato una unità elettrica grazie alla quale sarà possibile raggiungere una potenza di 750 CV. Inoltre, dovrebbe non mancare la trazione integrale.