Bollo auto 2025: tutto quello che c'è da sapere

Il bollo auto 2025 è una tassa obbligatoria per tutti i proprietari di veicoli registrati in Italia, indipendentemente dall'utilizzo del mezzo. Si tratta di una tassa sul possesso, da corrispondere per ogni veicolo intestato, che sia un'auto, una moto o un furgone. Gli importi e le scadenze variano in base a diversi fattori, tra cui la potenza del motore, espressa in kilowatt (kW), e la classe ambientale del veicolo.

Quando si paga il bollo auto 2025

Il pagamento del bollo auto dipende dal mese di prima immatricolazione del veicolo. Ad esempio, se l'auto è stata immatricolata per la prima volta ad aprile, il bollo dovrà essere pagato entro il 31 maggio. In generale, il pagamento va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza. Per i veicoli di nuova immatricolazione, il pagamento deve avvenire entro il mese stesso, a meno che l'acquisto non sia avvenuto negli ultimi 10 giorni del mese; in tal caso, è possibile pagare entro l'ultimo giorno del mese successivo.

Scadenze del bollo auto 2025

Ecco un riepilogo delle scadenze per il 2025:

Scadenza dicembre 2024 : pagamento dal 1° al 31 gennaio 2025

: pagamento dal 1° al 31 gennaio 2025 Scadenza gennaio 2025 : pagamento dal 1° al 28 febbraio 2025

: pagamento dal 1° al 28 febbraio 2025 Scadenza febbraio 2025 : pagamento dal 1° al 31 marzo 2025

: pagamento dal 1° al 31 marzo 2025 Scadenza marzo 2025 : pagamento dal 1° al 30 aprile 2025

: pagamento dal 1° al 30 aprile 2025 Scadenza aprile 2025 : pagamento dal 1° al 31 maggio 2025

: pagamento dal 1° al 31 maggio 2025 Scadenza maggio 2025 : pagamento dal 1° al 30 giugno 2025

: pagamento dal 1° al 30 giugno 2025 Scadenza giugno 2025 : pagamento dal 1° al 31 luglio 2025

: pagamento dal 1° al 31 luglio 2025 Scadenza luglio 2025 : pagamento dal 1° al 31 agosto 2025

: pagamento dal 1° al 31 agosto 2025 Scadenza agosto 2025 : pagamento dal 1° al 30 settembre 2025

: pagamento dal 1° al 30 settembre 2025 Scadenza settembre 2025 : pagamento dal 1° al 31 ottobre 2025

: pagamento dal 1° al 31 ottobre 2025 Scadenza ottobre 2025 : pagamento dal 1° al 30 novembre 2025

: pagamento dal 1° al 30 novembre 2025 Scadenza novembre 2025: pagamento dal 1° al 31 dicembre 2025

Come si calcola il bollo auto 2025

L'importo del bollo auto si calcola in base alla potenza del motore, espressa in kW, e alla classe ambientale del veicolo (Euro 0, 1, 2, ecc.). Per i primi 100 kW si applica una tariffa base, mentre per ogni kW oltre i 100 si applica una tariffa maggiorata. Ad esempio, per un veicolo Euro 6, la tariffa è di €2,58 per kW fino a 100 kW e di €3,87 per ogni kW oltre i 100. Per facilitare il calcolo, l'Automobile Club d'Italia (ACI) mette a disposizione un servizio online.

Dove si paga il bollo auto 2025

Il pagamento può essere effettuato attraverso diverse modalità:

Online : tramite il sito dell'ACI, il portale della propria regione di residenza o app di pagamento come Satispay.

: tramite il sito dell'ACI, il portale della propria regione di residenza o app di pagamento come Satispay. Fisicamente: presso le delegazioni ACI, gli uffici postali, le tabaccherie convenzionate con il circuito Lottomatica o le agenzie di pratiche auto.

In caso di pagamento tardivo, sono previste sanzioni e interessi che aumentano con il ritardo. È consigliabile regolarizzare la posizione il prima possibile per ridurre l'importo delle sanzioni.

Esenzioni e agevolazioni per il bollo auto 2025

Alcune categorie di veicoli beneficiano di esenzioni o riduzioni:

Veicoli elettrici: esenzione totale per i primi cinque anni dall'immatricolazione.

Veicoli ibridi : alcune regioni offrono esenzioni o riduzioni; è consigliabile verificare le disposizioni locali.

: alcune regioni offrono esenzioni o riduzioni; è consigliabile verificare le disposizioni locali. Veicoli storici : esenzione per veicoli con più di 30 anni; riduzione del 50% per veicoli tra i 20 e i 29 anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica.

: esenzione per veicoli con più di 30 anni; riduzione del 50% per veicoli tra i 20 e i 29 anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica. Veicoli per disabili: esenzione totale per i veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità, secondo la Legge 104.

Il superbollo 2025

Il superbollo è una tassa aggiuntiva per i veicoli con potenza superiore a 185 kW. L'importo è di €20 per ogni kW oltre tale soglia, con riduzioni previste in base all'anzianità del veicolo. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile consultare il sito ufficiale dell'ACI o quello della propria regione di residenza.