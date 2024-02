Bonus colonnine 2024: cos'è e come funziona

Il Governo anticipa i dettagli riguardanti al bonus colonnine ovvero un piccolo aiuto destinato a coloro che hanno abbracciato la mobilità elettrica o elettrificata (plug-in); un ulteriore sussidio dopo il più famoso ecobonus destinato a tutte quelle persone che desiderano acquistare un’auto elettrica (o meno inquinante) usufruendo di un certo tipo di sconto.

A differenza del precedente bonus, tuttavia, questo modello si applica esclusivamente alle persone fisiche residenti in Italia e ai condomini che hanno acquistato e installato le colonnine tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2023. I 40 milioni di euro stanziati per il 2023 per il bonus colonnine non erano stati esauriti entro la scadenza e, per questo motivo, è stata programmata una nuova apertura dello sportello.

Chi può ricevere il bonus colonnine

La possibilità si estende sia a coloro che non sono riusciti a presentare la documentazione completa entro la scadenza del precedente sportello, avvenuta il 23 novembre scorso, quando l'incentivo era dedicato alle installazioni effettuate dall'1 gennaio al 23 novembre 2023, sia a coloro che hanno completato l'acquisto e l'installazione delle colonnine negli ultimi giorni dell'anno.

Questa estensione dei termini permette di includere un maggior numero di persone che potrebbero aver avuto difficoltà a rispettare i tempi precedenti, consentendo loro di beneficiare dell'incentivo anche se hanno effettuato l'installazione delle colonnine di ricarica in periodi diversi o se hanno incontrato ritardi nella presentazione della documentazione.

Quando arriva il bonus colonnine

Il "nuovo" bonus è disponibile sulla piattaforma dedicata a partire dalle ore 12:00 del 15 febbraio 2024 e fino alle ore 12:00 del 14 marzo 2024.

Come chiedere il bonus colonnine

Le persone interessate dovranno presentare la loro richiesta attraverso la piattaforma online messa a disposizione dal MIMIT. L'accesso alla piattaforma sarà consentito solo tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta effettuato l'accesso, sarà possibile compilare il modulo elettronico seguendo le istruzioni fornite.

A quanto ammonta il bonus colonnine

Il contributo per il bonus colonnine elettriche può coprire fino all'80% del prezzo di acquisto e installazione, con un limite massimo di 1.500 euro per persona fisica richiedente (residente in Italia) per l'acquisto di infrastrutture di ricarica domestiche. Nel caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali, il limite massimo di spesa diventa 8.000 euro per condominio, con uno sconto anch'esso pari all'80%.

È importante notare che il contributo è previsto sia per l'acquisto che per l'installazione e che non è possibile richiederlo prima di aver effettivamente sostenuto le spese. Tutti i pagamenti devono essere tracciabili e non sono ammessi pagamenti in contanti per accedere al bonus.

FAQ - domande e risposte

Quali soggetti possono accedere al contributo? Possono beneficiare del contributo per l’acquisto e posa di infrastrutture di ricarica le persone fisiche residenti in Italia e i condomini.

Da quando è possibile fare richiesta? Le domande possono essere presentate dal 15 febbraio 2024 al 14 marzo 2024.

A chi è dedicato? A coloro che non sono riusciti a compilare i documenti in occasione dello scorso bonus. Non son previste nuove domande per opere effettuate nel 2024.

Si possono presentare più domande di richiesta? No, il beneficiario può presentare una sola domanda.

Qual è l’ammontare del contributo? Il contributo per l’infrastruttura di ricarica è pari all’80 per cento del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Tale limite è incrementabile fino a euro 8.000 in caso di posa in opera nei condomini.