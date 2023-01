Sfuma il grande progetto nato con l’obiettivo di realizzare un impianto di produzione di batterie per auto elettriche in Europa. Parliamo di Britishvolt, realtà che supera i 4 miliardi di sterline di costo e che avrebbe dovuto dare lavoro ad oltre 3000 persone.

Considerando la dipendenza dalla Cina per la realizzazione di componenti destinati alle nuove auto a propulsione elettrica, l’impianto inglese sarebbe dovuto diventare il più grande stabilimento europeo per la produzione di batterie per EV. Ma qual è la causa che fa svanire il grande sogno di avere uno stabilimento tutto europeo dedicato alle elettriche? La mancanza di fondi. È questo il motivo che ha portato Britishvolt a dichiarare il proprio fallimento e a licenziare i propri dipendenti.

In un momento in cui la diffusione di veicoli elettrici è fondamentale per contribuire alla riduzione delle emissioni di Co2, il fallimento dell’impianto Britishvolt non potrà che avere un effetto negativo sull’economia britannica. Non dimentichiamo che l’Europa ha deciso di introdurre il ban, dal 2035, per i veicoli dotati di motore endotermico e uno stabilimento come Britishvolt rappresentava un punto di riferimento essenziale per la transizione europea. Un piccolo tassello per la produzione di auto elettriche che vede svanire il grande progetto di un impianto che avrebbe coperto una superficie di 93 ettari a circa 15 chilometri a nord di Newcastle.

Nonostante la situazione compromessa, nemmeno il Governo inglese è intervenuto in aiuto di Britishvolt cancellando, dunque, ogni minima speranza di salvare il progetto.

Il governo avrebbe sostenuto il progetto Britishvolt se fossero arrivati anche investimenti privati ma questo non è accaduto. L’unica cosa che possiamo fare è dare un aiuto alle persone rimaste senza lavoro, ha subito dichiarato il premier Rishi Sunak al proposito.

La situazione per la Gran Bretagna non è per nulla semplice dato che, secondo le stime, per il rifornimento di batterie l’ industria automobilistica locale avrebbe bisogno di almeno 4 gigafactory.