BYD ha prodotto 5 milioni di auto elettrificate in 15 mesi

BYD ha raggiunto il traguardo di 10 milioni di veicoli elettrificati prodotti in Cina. L'azienda, fondata nel 1995, ha impiegato quasi 30 anni per raggiungere questo risultato, con una forte accelerazione negli ultimi 15 mesi.

Il successo di BYD riflette la rapida crescita del mercato dei veicoli elettrici in Cina. L'azienda ha impiegato 15 anni per produrre i primi 5 milioni di veicoli elettrificati, ma solo 15 mesi per raddoppiare questa cifra. Questo dimostra l'enorme domanda di veicoli a nuova energia (NEV) nel paese asiatico.

Il decimilionesimo veicolo prodotto è una Denza Z9, uscita dallo stabilimento di Xiaomo a Shenzhen-Shanwei. È stata ordinata da Feng Ji, fondatore e CEO di Game Science, collaboratore di BYD. Denza rappresenta il marchio premium del gruppo, che include anche i brand Yangwang per il mercato del lusso e Fangchengbao per i fuoristrada.

Questo traguardo consolida la posizione di BYD come leader nella produzione di veicoli elettrici e ibridi plug-in in Cina, evidenziando la rapida transizione del paese verso la mobilità sostenibile.