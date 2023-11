BYD prepara la rivale di Tesla Model Y, ecco com'è fatta (foto)

Il conto alla rovescia è iniziato! Preparati per le straordinarie offerte tech e scientifiche in arrivo per il Black Friday. Esplora la nostra pagina speciale e non lasciarti sfuggire le occasioni imperdibili!

BYD, che è il principale costruttore cinese, si appresta a introdurre un nuovo SUV elettrico che sembra pensato proprio per competere con la Tesla Model Y. Per ora non se ne sa molto ma c’è un nome provvisorio: BYD Sea Lion 07. Un progetto a cui ha lavorato l’ex designer capo di Audi e Lamborghini, Wolfgang Egger.

Per ora stanno circolando solo alcuni disegni preliminari, dei bozzetti che lasciano intendere molto poco, ma quanto basta per accostare la Sea Lion 7 alla Model Y.

Un’auto che, se avrà successo, aiuterà BYD a raggiungere Tesla non solo in madrepatria ma anche globalmente - i due marchi infatti sono già molto vicini come numero di veicoli venduti.

BYD può contare su una catena produttiva molto ottimizzata, su cui pesa molto il fatto che l’azienda può prodursi quasi tutto internamente - soprattutto le batterie. Questo - insieme ai finanziamenti pubblici forniti da Pechino - permette al marchio di creare più auto in meno tempo, e anche di tenere i prezzi leggermente più bassi. Per esempio, in Italia ha quattro modelli a partire da €30.000.

Tornando alla Sea Lion 7, se è davvero un concorrente di Model Y, allora potrebbe essere un SUV elettrico da circa 40.000 euro, considerando che il modello Tesla parte da 46mila. Tuttavia secondo alcuni osservatori potrebbe trattarsi di un mezzo ancora meno costoso, con un cartellino inferiore ai 35mila euro. Un posizionamento che potrebbe in effetti permettere a BYD di ampliare ulteriormente il proprio successo e diventare il primo produttore di elettriche a livello mondiale.

Tesla difficilmente resterà guardare però; si mormora da tempo di una Model 2 dal prezzo più accessibile. Tutti segnali che suggeriscono un 2024 molto interessante per chi è interessato a comprare un’auto elettrica.