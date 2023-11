Prezzo BOMBA su questa cassa bluetooth Marshall! (-34%)

Anche se siamo con il Black Friday alle porte le ottime offerte non mancano, come ad esempio quella su una delle migliori casse Bluetooth, la Marshall Emberton. Questo dispositivo, dotato di tecnologia True Stereophonic per un suono a 360°, offre oltre 20 ore di riproduzione portatile e vanta un grado di impermeabilità IPX7. In offerta a soli 99€, rispetto al prezzo originale di 149€, puoi portare a casa questo straordinario altoparlante con un risparmio del 34%. Non perdere questa opportunità, approfittane subito!

Mashall Emberton, chi dovebbe acquistarla?

L'acquisto dell'Emberton di Marshall è caldamente consigliato a tutti gli amanti della musica che non vogliono rinunciare alla qualità del suono, anche in movimento. Questo altoparlante portatile, grazie alla tecnologia True Stereophonic, garantisce un'esperienza sonora intensa, chiara e potente, capace di diffondere il suono a 360°. L'Emberton va a soddisfare l'esigenza di avere un oggetto piccolo, leggero e maneggevole, pesa solo 0,7 kg ed è sicuramente molto pratico grazie al suo design compatto. Perfetto per chi ha un animo avventuroso o ama trascorrere tempo all'aperto, la sua resistenza è garantita dal grado di impermeabilità IPX7.

In termini semplicemente tecnici, l'Emberton è una cassa Bluetooth, realizzata da Marshall, come suggerisce anche il design, un marchio rinomato nel mondo dell'audio. È equipaggiato con tecnologia True Stereophonic, per un suono stereofonico a 360°. Offre oltre 20 ore di riproduzione musicale con una singola ricarica. Il grado di impermeabilità è IPX7, il che lo rende resistente all'acqua.

In conclusione, con un’offerta di 99€, rispetto al prezzo originale di 149€, l'Emberton rappresenta un affare da non perdere per gli amanti della musica che vogliono un'esperienza acustica di alta qualità, anche in movimento. Il suo suono potente, la portabilità, la resistenza all'acqua e l'autonomia di 20 ore lo rendono un prodotto versatile e pratico, ideale per ogni circostanza. Per tutto questo, raccomandiamo vivamente l'acquisto di Marshall Emberton.

