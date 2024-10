BYD Seal U DM-i, cosa mi piace e cosa no | La mia prova

La Seal U DM-i è un SUV ibrido, l’unico modello ibrido attualmente offerto da BYD, un marchio più noto per le sue auto completamente elettriche, come la BYD Han, che ho provato qualche settimana fa e di cui potete trovare la recensione qui: BYD Han, cosa mi piace e cosa no.

La caratteristica distintiva della Seal U DM-i è senza dubbio il suo prezzo, insieme a un approccio alla vendita tipico di molti nuovi marchi di auto elettriche, ossia offrire un’auto full optional, senza possibilità di aggiungere o togliere caratteristiche. Per acquistare la Seal U DM-i dovrete scegliere tra due allestimenti, entrambi full optional, le cui uniche differenze riguardano la parte elettrica. La versione “Boost” combina un motore da 1.5 litri con un motore elettrico sull'asse anteriore da 145 kW, mentre la versione “Design” è dotata di due motori elettrici: uno da 150 kW sull’anteriore e uno da 120 kW sull’asse posteriore. In pratica, si ha la scelta tra una versione a trazione anteriore (FWD) e una a trazione integrale (AWD), quest'ultima dotata di due modalità di guida aggiuntive, fango e neve, che sfruttano le quattro ruote motrici. A parte queste differenze, le due versioni sono praticamente identiche e, come detto, full optional.

Ho trascorso le ultime due settimane con la BYD Seal U DM-i nella versione AWD, ma molte delle caratteristiche che ho sperimentato sono disponibili anche sulla versione più economica. Vediamo cosa mi è piaciuto e cosa, invece, ho apprezzato meno.

Cosa mi piace

Iniziamo come al solito dall’estetica, che lascio giudicare a voi, ma BYD sembra aver fatto un bel lavoro, con linee filanti e proporzioni ben equilibrate. Le dimensioni della Seal U sono “giuste”; non è piccola, ma non ci si sente alla guida di un'auto ingombrante, ed è facile muoversi nel traffico.

Gli interni della BYD Seal U DM-i sono accoglienti e ben fatti

Ho apprezzato la possibilità di aprire e gestire l'auto con lo smartphone: un sensore NFC è posizionato sullo specchietto e sul bracciolo interno, permettendo di sfruttare la connettività dell'auto per diverse funzioni, come preriscaldare o raffrescare l'abitacolo da remoto.

Gli interni sono accoglienti e ben fatti. Non si tratta di un salottino “premium” come quelli delle ammiraglie, ma i materiali, prevalentemente plastica con inserti in pelle vegana, sono assemblati con cura, dando un'impressione di qualità superiore. La quantità di vani portaoggetti è adeguata per un SUV di queste dimensioni, e include un'ampia tasca sulla portiera, un profondo scomparto centrale, due porta lattine, un'area per la ricarica wireless dei dispositivi e ulteriori prese USB-C.

Il volante multifunzione offre una buona impugnatura ed è tagliato nella parte inferiore, con un feedback tattile soddisfacente. Anche il tetto panoramico in vetro, apribile e con tenda oscurante, fa parte della dotazione standard. La posizione di guida è ottimale, con sedili elettrici regolabili e una possibilità di inclinazione che permette un maggiore comfort. Il quadro strumenti digitale è chiaro, anche se non particolarmente personalizzabile rispetto ad altri marchi.

Il grande schermo centrale da 15,6 pollici, che si può ruotare in verticale, offre numerose funzioni grazie al sistema operativo basato su Android, e supporta CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Il portellone posteriore è elettrico, e la dotazione di videocamere fornisce una visibilità a 360 gradi. Gli ADAS sono completi e supportano una guida sicura.

Dietro, i passeggeri viaggiano comodamente anche in tre, con diverse soluzioni per lo stoccaggio e la ricarica dei dispositivi. La Seal U DM-i offre un'autonomia complessiva di circa 1.000 km con un pieno di carburante e una carica completa della batteria da 18 kWh, con un consumo medio di circa 6 litri per 100 km.

Cosa non mi piace

In questa sezione non ci sono grandi critiche, ma preferirei controlli manuali per il climatizzatore, per non dover accedere al sottomenù sullo schermo, e un bagagliaio leggermente più capiente, considerando che ha una capacità di poco superiore ai 400 litri.

Un'altra miglioria che vorrei vedere nel prossimo modello è un sistema di apertura automatica più rapido, poiché il pulsante attuale sulle portiere è lento e sotto la pioggia qualche secondo in più può sembrare un'eternità. Gli ADAS non sono sempre precisi, e i vari avvisi di sicurezza possono risultare fastidiosi, tanto che ho finito per disattivarne parecchi. Questo è comunque un limite imposto dalle normative, più che un difetto di BYD. Infine, la dinamica di guida potrebbe essere un po' più precisa, ma lascio queste considerazioni al capitolo seguente.

Come si guida

L’esperienza di guida della Seal U DM-i non è particolarmente entusiasmante, ma è in linea con la natura del SUV. La versione AWD offre buone prestazioni, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, mentre la versione Boost raggiunge i 100 km/h in 8,9 secondi.

Tuttavia, la Seal U DM-i ha un comportamento stradale orientato al comfort piuttosto che alla sportività, con un assetto morbido e un rollio marcato nei cambi di direzione più rapidi. In una guida più tranquilla e rilassata, la Seal U DM-i si comporta molto bene. Il motore da 1.5 litri si fa sentire un po' quando è sotto sforzo, ma gestisce adeguatamente il peso dell’auto.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarla?

La BYD Seal U DM-i è senza dubbio un SUV che offre molto in relazione al prezzo, soprattutto nella versione Boost. Il modello AWD è consigliato solo se avete realmente bisogno della trazione integrale.

La buona notizia è che la versione Boost ha un prezzo di listino di 39.800 euro (prezzo consigliato), quindi, a meno di 40.000 euro, è possibile portare a casa un SUV full optional moderno che offre molto. Se avete bisogno del modello AWD, il motore elettrico aggiuntivo farà salire il prezzo a 47.800 euro, una cifra più impegnativa e meno attraente.

È un'auto moderna, ricca di tecnologia e comfort, con una buona qualità generale. Non è ideale per chi cerca una guida sportiva, ma per tutti gli altri rappresenta un'ottima scelta.