La rapida diffusione dell’elettrificazione sta portando alla nascita di mezzi a 2 ruote sempre più interessanti, che giocano in modo delicato sulla linea che divide le moto dalle biciclette elettriche: esempio lampante ce lo propone la nuova C3STROM Astro, progetto nato su IndeGoGo, la cui presentazione ufficiale è fissata per il prossimo 25 maggio.

“Il rilascio della Astro segna un nuovo punto di svolta per le biciclette elettriche di tipo ‘all-in-one’. Ci siamo chiesti ‘ma perché costringere a scegliere tra un bel design, un’alta velocità e la flessibilità di utilizzo?’ e allora abbiamo deciso di trovare una soluzione.” Ha detto Harry Chan, CEO di C3STROM.

Sulla C3STROM Astro troviamo un motore elettrico da 750W di potenza in grado di raggiungere la velocità massima di 45 km/h in modalità stradale, e i 52 km/h in modalità da fuoristrada. La ruota anteriore è ammortizzata con una forcella, mentre non c’è nessun tipo di sospensione al posteriore, bisogna quindi stare attenti alle buche se si è affezionati alla propria schiena.

L’impianto frenate è affidato a un sistema composto da freni a disco e da pinze a 4 pistoncini, sia sul modello base sia su quello Pro. Le gomme larghe offrono stabilità, sia su asfalto sia in fuoristrada.

C3STROM Astro incastona la batteria in un telaio tubolare che ricorda i motorini del passato, e la integra al meglio così da non farla sembrare un elemento posticcio aggiunto dopo aver completato il design del telaio, come invece si vede su modelli concorrenti. Sul modello entry level abbiamo una batteria da 780 Wh, mentre la Astro Pro dispone di una batteria da 1040 Wh: in entrambi i casi ci troviamo di fronte a batterie agli ioni di litio prodotte da Samsung in formato 21700.

I pre-ordini per la C3STROM Astro sono già aperti su IndieGogo, si parte da 1699 $ come prezzo promozionale per chi supporta la campagna di crowdfunding, mentre il prezzo di listino sarà di 2499 $.