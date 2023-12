Cambiare la monoscocca della LaFerrari costa come 5 Huracan, pazzesco

L'ammiraglia Ferrari LaFerrari Aperta, con il suo motore V12, era molto desiderata e costosa quando è stata presentata: oltre 2 milioni di euro senza accessori, un prezzo decisamente non per tutti. Ma quanto possono costare i pezzi di ricambio di una soluzione così di nicchia?

Il sito web britannico Eurospares ha quotato il prezzo della monoscocca a oltre 1 milione di euro - praticamente il costo di due nuovissime supercar ibride Ferrari SF-90 o cinque Lamborghini Huracan.

Il sito offre anche altri componenti per la LaFerrari Aperta, come paraurti, ruote, tappetini dell'abitacolo, portiere, volante e cielo. Tra le parti del motore, è possibile acquistare un albero motore al prezzo di 3.000 euro, mentre il cambio completo è quotato per 100.000 euro.

Per i fortunati proprietari di una LaFerrari, il costo di sostituzione delle parti potrebbe non essere così preoccupante rispetto a noi comuni mortali.

Il motivo dietro a questa forte spesa è presto detto: la LaFerrari appartiene ad un campionato a parte, insieme a modelli iconici come l'Enzo e la F40. Il marchio del Cavallino Rampante ha prodotto solo 710 esemplari dal 2013 al 2018, comprese 210 varianti Aperta (cabriolet). È anche la prima supercar completamente ibrida della Ferrari, grazie a un motore elettrico e a un sistema di recupero dell'energia cinetica (KERS).

Il titolo di ammiraglia passerà alla prossima Ferrari F250, che avrà una silhouette completamente diversa; il debutto al pubblico è previsto nel 2024 e potrebbe segnare la fine del V12.