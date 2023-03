Se avete pneumatici omologati per l’inverno o le quattro stagioni montati sulla vostra auto e volete essere pronti per il prossimo cambio gomme previsto il 15 aprile 2023, quando sarà obbligatorio montare pneumatici estivi, ma preferite affidarvi a un nuovo set di gomme anziché rimontare le vecchie, allora vi consigliamo di dedicare un paio di minuti a questo articolo, scoprendo l’iniziativa messa a disposizione da eBay.

Vi informiamo, infatti, che il portale di compravendita vi consentirà di risparmiare il 15% sui vostri prossimi acquisti relativi a una serie di prodotti per il vostro veicolo, con un occhio di riguardo agli pneumatici, sia per auto che moto. Come tante altre iniziative pubblicate da eBay, lo sconto si basa sull’inserimento di un coupon, che in questo caso è “PNEU23“. La sua scadenza è fissata per il 31 marzo e, come avrete intuito, sarà compatibile anche su altri tipi di attrezzi del settore automotive.

In termini di risparmio, il 15% applicato a questa promozione ha un limite massimo di 100 euro per ogni ordine, pertanto il risparmio massimo teorico è di 200 euro, che potete raggiungere qualora acquistiate pneumatici grandi e di qualità (a patto che siano compatibili con il vostro veicolo ovviamente) oppure se abbinate cerchi, ruote di scorte e strumenti come i sensori di pressione.

Un modo intelligente di portarsi avanti e risparmiare dunque, ma l’iniziativa di eBay non si limita al codice sconto. Tramite il portale, infatti, potrete chiedere il servizio di installazione, che consiste nel consegnare i pezzi acquistati presso un centro aderente, che provvederà poi a montarli sul vostro veicolo dopo aver preso un appuntamento.

Termini e condizioni

Codice: PNEU23

Valore coupon: 15%

Sconto massimo per singolo utilizzo: 100€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Sconto massimo per utente: 200€

Spesa minima per utilizzo: 20€

Inizio: 13 Marzo 2023 ore 9:00

Fine: 31 Marzo 2023 ore 23:59

Ciò detto, su eBay troverete pneumatici adatti per la maggior parte dei veicoli, con caratteristiche e scopi d’uso differenti. Alcuni infatti potrebbero, a seconda del veicolo in possesso, preferire pneumatici con un indice di carico elevato o dare priorità all’indice di velocità, ossia la velocità massima supportata dal pneumatico. Il tutto con un occhio di riguardo al diametro del cerchio su cui il pneumatico sarà montato, per venire in contro alle varie esigenze e tipologie di vetture.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa iniziativa, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

N.B: inserire il coupon “PNEU23” nell’apposita sezione per ricevere lo sconto del 15%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di completare il pagamento.

