Supersonic Nural, l'evoluzione del phon secondo Dyson

Se avete a cuore la salute e l'eleganza dei vostri capelli, probabilmente conoscete già il Dyson Supersonic, da tempo considerato uno dei migliori asciugacapelli disponibili sul mercato. La casa produttrice, sempre all'avanguardia nell'innovazione, ha recentemente introdotto un nuovo modello che rappresenta l'evoluzione del suo predecessore: il Supersonic Nural. Questo introduce numerose novità, tutte progettate per migliorare la lucentezza naturale dei capelli e proteggere il cuoio capelluto.

Prima di esplorare le funzionalità aggiuntive di questo asciugacapelli rivoluzionario, è importante sottolineare che Dyson offre la possibilità di testare il Supersonic Nural gratuitamente per 30 giorni. Inoltre, con un supplemento di 50€ rispetto al prezzo originale del primo Supersonic, il nuovo modello include una gamma di accessori pensati per ottimizzare ulteriormente la vostra esperienza di styling.

Dyson Supersonic Nural, chi dovrebbe acquistarlo?

Come è facile immaginare, il nuovo asciugacapelli Dyson è ideale per chi tiene alla salute dei propri capelli. Dotato di un sensore ToF, è capace di regolare automaticamente il calore quando si avvicina troppo al cuoio capelluto, evitando il surriscaldamento e proteggendo la chioma. Questa funzione lo rende perfetto per chi ha capelli delicati o è particolarmente sensibile al calore.

Dotato poi di una funzione di rilevamento pausa tramite accelerometro, si spegne automaticamente quando lo appoggiate, diminuendo il flusso d'aria e il rumore, per poi riattivarsi non appena lo riprendete in mano. Questa caratteristica lo rende l'asciugacapelli ideale per chi vive una vita frenetica e cerca un prodotto che possa adeguarsi al proprio stile di vita dinamico, garantendo al contempo un utilizzo energetico efficiente.

Con la capacità di apprendere e adattarsi alle preferenze dell'utente, il nuovo Supersonic Nural è adatto a chi ama personalizzare ogni dettaglio del proprio regime di bellezza. Gli accessori intelligenti, la regolazione automatica di calore e flusso d'aria e l'indicatore LED che cambia colore a seconda della temperatura rendono questo asciugacapelli un acquisto eccellente per gli amanti della tecnologia e per chi desidera avere il massimo controllo sullo styling dei propri capelli.

