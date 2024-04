Offerta TOP su questo bundle gaming Corsair! 4 prodotti a soli 89€

State pensando di rinnovare il vostro setup da gaming con dei prodotti che vi garantiscano performance al top, ma volete risparmiare? A fare al caso vostro è il nuovo bundle 4-in-1 di Corsair, che potete trovare sugli store di Unieuro e di Mediaworld a un prezzo a dir poco conveniente: 89€ su Mediaworld e 99,99€ su Unieuro invece di 169,99€, ma solo fino al 30 aprile!

Bundle Corsair, perché approfittarne?

Questo bundle include la tastiera K55 RGB PRO, il mouse Harpoon RGB PRO, la cuffia HS55 Stereo e il tappetino MM100. Parliamo, dunque, di un pacchetto pensato per essere uno starter kit, perfetto per chi si sta approcciando per la prima volta al mondo del PC gaming e ha bisogno di tutti gli strumenti necessari per iniziare a giocare godendo di performance di alto livello.

In particolare abbiamo:

Tastiera gaming K55 RGB PRO (IT) che illuminerà la vostra scrivania con la scenica retroilluminazione RGB dinamica a cinque zone e ottimizzerà le prestazioni di gioco grazie a sei tasti macro dedicati.

che illuminerà la vostra scrivania con la scenica retroilluminazione RGB dinamica a cinque zone e ottimizzerà le prestazioni di gioco grazie a sei tasti macro dedicati. Cuffie gaming cablate con microfono HS55 STEREO che offrono comfort essenziale per l'intera giornata e qualità del suono con padiglioni auricolari in memory foam rivestiti in similpelle, costruzione leggera e driver audio al neodimio da 50 mm sintonizzati su misura.

che offrono comfort essenziale per l'intera giornata e qualità del suono con padiglioni auricolari in memory foam rivestiti in similpelle, costruzione leggera e driver audio al neodimio da 50 mm sintonizzati su misura. Mouse da gioco per FPS/MOBA Harpoon RGB Pro che offre una forma sagomata confortevole, un sensore da 12.000 DPI e un peso incredibilmente leggero di 85 g, permettendoti di giocare per ore con la massima comodità.

Pro che offre una forma sagomata confortevole, un sensore da 12.000 DPI e un peso incredibilmente leggero di 85 g, permettendoti di giocare per ore con la massima comodità. Mouse pad da gaming MM100 Cloth, ovvero il compagno perfetto per ogni mouse da gaming ad alta sensibilità DPI. La superficie in tessuto intrecciato offre un controllo superiore per una precisione di gioco assolutamente letale.

Vi ricordiamo che potete trovare il bundle in offerta solo su Unieuro e su Mediaworld e solo fino al 30 aprile, per cui vi consigliamo di approfittarne finché è disponibile!

