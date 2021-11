Car of the Year 2022, svelato l’elenco delle auto candidate

Annunciate nelle scorse ore le vetture selezionate per il premio Car of the year 2022: ben 39 modelli, destinati a ridursi a sette in seguito alla prima votazione che si terrà il 29 novembre. Non dimentichiamo che le auto candidate devono essere modelli andati in vendita in almeno cinque Paesi europei entro la fine del 2021.

Non a caso, l’elenco delle auto selezionate include ben 16 modelli elettrici su 39, un chiaro esempio di come la mobilità elettrica e le auto a zero emissioni stiano ormai entrando a far parte del mercato.

In dettaglio, le vetture che concorreranno per aggiudicarsi il premio di Auto dell’anno sono: la Maserati MC20, la McLaren Artura, la Mercedes-Benz Classe C, la Mercedes-Benz EQS, la Mercedes-Benz Classe T, la Renault Kangoo, la MG EHS, la MG Marvel R, la Nissan Qashqai, la Opel Mokka, la Peugeot 308, la Renault Arkana, la Renault Megane E-Tech, la Skoda Fabia, la Skoda Enyaq iV, la Subaru Outback, la Aiways U5, l’Audi Q4 e-tron, l’Audi e-tron GT, la BMW Serie 2 Coupé, la Bmw Serie 2 Active Tourer, la BMW i4, la BMW iX, la Cupra Born, la Dacia Spring, la DS 4, la DS 9, la Ford Mustang Mach-E, la Honda HR-V, la Hyundai Bayon, la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6, la Lexus NX, la Lynk & Co 01, la Tesla Model Y, la Toyota Yaris Cross, la Toyota Highlander, la Volkswagen ID.4, la Volkswagen Caddy e la Volkswagen T7 Multivan.

Come accennato, la giuria il prossimo 29 novembre si occuperà di selezionare 7 modelli tra i 39 presenti in lista, mentre il vincitore verrà svelato solamente a febbraio 2022.