A Milano sbarca Zity, il car sharing nato dalla collaborazione tra Mobilize e la spagnola Ferrovial. Dopo la città di Madrid, Parigi e Lione, Zity by Mobilize arriva ufficialmente nel capoluogo lombardo ampliando, dunque, la sua presenza nelle principali città e mettendo a disposizione degli utenti un maggior numero di veicoli a zero emissioni.

La soluzione in free floating comprende una flotta di ben 450 Dacia Spring elettriche, con tariffe in fase di lancio che, come dichiarato dal general manager di Zity in Italia Thiago Figueira, hanno un costo di 23 centesimi al minuto per la guida e di 12 centesimi al minuto in modalità stand by. Successivamente, tali tariffe avranno un costo rispettivamente pari a 29 e 15 centesimi.

Zity non investe solo nella mobilità del futuro, ma su una mobilità vincente, in grado di ridurre l’impatto ambientale e allineata con i più alti standard delle politiche europee, come accade a Milano. Zity ha selezionato Milano come prima città italiana in cui lanciare il servizio grazie al suo potenziale e alla sua attrattività in fatto di business, industria, turismo, ecosistema favorevole alle start-up e molto altro, ha commentato Javier Mateos, CEO di Zity.

Le 450 Dacia Spring utilizzate per il servizio di car sharing dispongono di un’autonomia di 305 km nel ciclo WLTP e funzione di connettività Apple CarPlay e Android Auto per soddisfare le necessità di ciascun utente. La presenza del Safety Pilot ottimizzerà l’esperienza di guida grazie al monitoraggio in tempo reale utile per segnalare comportamenti inappropriati.

Questa tipologia di car sharing solitamente viene utilizzata per breve tempo: 30 minuti di media a Madrid e 80 a Parigi. Siamo anche a Lione e arriviamo a contare 560 mila utenti e una flotta 100% elettrica di 1.875 veicoli. Ma ogni città si comporta un po’ in modo diverso, ha commentato la ceo di Mobilize, Clotilde Delbos.

Oltre alle tariffe standard, sono disponibili dei pacchetti Zity Bundle più convenienti. Con l’acquisto di pacchetto da 100 euro, l’utente riceve 130 euro di credito, dunque un bonus del 30%. Per usufruire del servizio di car sharing Zity è possibile utilizzare anche l’app dedicata per Android e iOs per cercare la Dacia Spring più vicina e prenotarla.