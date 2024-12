CATL avrebbe sviluppato 10 nuovi modelli con battery swap

CATL, il gigante cinese delle batterie, ha annunciato lo sviluppo di 10 nuovi modelli di veicoli elettrici con batterie intercambiabili, in collaborazione con diversi produttori automobilistici. L'azienda punta a guidare una tendenza che, secondo le previsioni, potrebbe sostituire un terzo delle stazioni di servizio in Cina.

Yang Jun, CEO del brand EVOGO di CATL dedicato allo scambio di batterie, ha dichiarato che il primo veicolo elettrico dotato della batteria "choco-swap" sarà lanciato questo mese, seguito dagli altri nei prossimi mesi. CATL prevede di costruire 1.000 stazioni di scambio batterie nel prossimo anno, accelerando ulteriormente l'espansione attraverso partnership strategiche.

Il servizio EVOGO, lanciato nel 2022, promette di consentire ai conducenti di cambiare le batterie dei veicoli elettrici in appena un minuto. Tra i partner automobilistici figurano Changan Auto e FAW. Attualmente, CATL ha già installato un numero limitato di stazioni di ricarica in alcune città cinesi come progetto pilota. Robin Zeng, presidente di CATL, ha sottolineato l'importanza di standardizzare le dimensioni delle batterie per accelerarne l'adozione. L'azienda mira inoltre a utilizzare il più possibile energia verde nelle stazioni di scambio, contribuendo alla stabilizzazione della rete elettrica.

Yang Jun prevede che la Cina potrebbe arrivare a contare tra 30.000 e 40.000 stazioni di scambio batterie, sostituendo potenzialmente un terzo delle attuali 100.000 stazioni di servizio tradizionali. Zeng stima che entro il 2030 lo scambio di batterie rappresenterà un terzo delle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici, insieme alla ricarica domestica e pubblica.

Nel settore dello scambio batterie, CATL deve affrontare la concorrenza di Nio, produttore cinese di veicoli elettrici che ha già investito massicciamente in questa tecnologia. Nio ha costruito oltre 2.800 stazioni di scambio batterie, principalmente in Cina, che consentono di sostituire una batteria scarica con una completamente carica in soli tre minuti.