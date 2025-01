CES 2025: BMW svela il nuovo Panoramic iDrive

BMW ha presentato il suo nuovo sistema Panoramic iDrive durante un evento al CES di Las Vegas. Il sistema, che combina un touchscreen angolare, un display a tutta larghezza e un assistente IA, sarà implementato su tutti i futuri modelli BMW.

Il cuore del nuovo sistema è il BMW Operating System X, che alimenta un'interfaccia iDrive rinnovata e più completa. Il touchscreen centrale ha una forma romboidale distintiva, inclinato verso il conducente. Lungo la base del parabrezza si estende il display Panoramic Vision, personalizzabile con widget per velocità, controlli di sicurezza e navigazione.

Stephan Durach, SVP delle operazioni tecniche connesse di BMW, ha assicurato che il display Panoramic Vision funzionerà bene anche alla luce solare diretta: "in pieno sole, si comporta addirittura un po' meglio. Non avrete alcun problema". Il sistema include anche un head-up display 3D per la navigazione e un assistente AI basato su LLM per i comandi vocali. Durach ha confermato che Android Auto e Apple CarPlay continueranno ad essere supportati. Con l'introduzione del nuovo sistema, i giorni del controller rotativo iDrive sono ufficialmente contati. Durach ha commentato: "guardando i nostri dati sull'utilizzo, si può davvero vedere che l'uso del nostro controller rotativo sta diminuendo drammaticamente. Le persone non lo toccano nemmeno più".

Il Panoramic iDrive debutterà con la nuova BMW Neue Klasse alla fine di quest'anno, per poi diventare lo standard su tutti i nuovi modelli BMW lanciati successivamente. Questo segna un importante passo avanti nell'evoluzione dell'interfaccia uomo-macchina per il marchio tedesco.

L'evento di presentazione, che ha visto la partecipazione dei comici Tim Meadows e Ken Jeong, si è svolto in uno studio progettato per assomigliare all'interno della futura Neue Klasse. Nonostante alcuni tentativi di umorismo non del tutto riusciti, l'attenzione è rimasta focalizzata sulle innovative caratteristiche del nuovo sistema di infotainment.

Con questa mossa, BMW si posiziona all'avanguardia nell'integrazione di tecnologie avanzate nell'abitacolo, puntando a migliorare l'esperienza di guida e l'interazione tra conducente e veicolo. Il Panoramic iDrive rappresenta un significativo passo avanti nella digitalizzazione dell'esperienza di guida, promettendo di ridefinire gli standard del settore automobilistico di lusso.