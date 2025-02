Che carattere la nuova Opel Mokka Hybrid!

Opel ha introdotto un importante restyling per la Mokka, un B-SUV progettato per la città, aggiornandone l'estetica, l'abitacolo e le dotazioni tecnologiche. La novità più rilevante è l'introduzione di una variante ibrida a benzina, che promette di combinare efficienza e piacere di guida.

Il restyling ha saputo rinfrescare il design della Mokka, rendendola più moderna e attraente. Le modifiche principali si concentrano nella parte anteriore, dove spicca la fascia nera che integra i fari, denominata Vizor da Opel. Questo elemento è stato ridisegnato, così come i gruppi ottici, che ora presentano una nuova firma luminosa ispirata alla Opel Frontera. In linea con una maggiore attenzione alla sostenibilità, le cromature sono state completamente eliminate, sostituite da finiture in nero lucido. La vettura è lunga 4,15 metri con un passo di 2,56 metri.

Tecnologica e sostenibile

L'abitacolo della Mokka Hybrid ha subito un aggiornamento significativo, con una nuova grafica per il cruscotto digitale e il sistema di infotainment. L'organizzazione del tunnel centrale è stata rivista, riducendo il numero di tasti a vista. Il nuovo volante integra comandi intuitivi, mentre il sistema di infotainment è ora compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless e offre l'integrazione con l'assistente vocale ChatGPT. Un display centrale ben dimensionato ospita le funzioni di navigazione e le impostazioni del veicolo.

Immagine 2 di 2

Immagine 1 di 2

I rivestimenti interni sono realizzati con materiali riciclati, riflettendo l'impegno di Opel verso la sostenibilità. L'alternanza di superfici in piano black, satinate e in plastica grezza crea un ambiente moderno e accogliente. I sedili sono stati progettati con particolare attenzione all'ergonomia, offrendo un buon supporto e comfort. L'accesso all'abitacolo è facilitato dal sistema keyless.

L'abitabilità rimane buona per quattro adulti, con spazio adeguato per la testa e le ginocchia. Il bagagliaio offre una capacità di carico variabile da 350 a 1.105 litri, con la possibilità di abbattere gli schienali posteriori in configurazione 60:40. Il bagagliaio è dotato di un doppio fondo che permette di ottimizzare lo spazio disponibile.

Efficienza e prestazioni

La Opel Mokka Hybrid è equipaggiata con un motore tre cilindri turbo benzina 1.2 da 136 CV e 230 Nm di coppia. Questo propulsore - ormai diffuso nella galassia Stellantis - rappresenta un punto di incontro tra le tecnologie mild e full hybrid. Il sistema ibrido consente di viaggiare in modalità 100% elettrica per brevi tratti, soprattutto nelle manovre a bassa velocità e in città. Durante le decelerazioni e le frenate, il sistema recupera energia, che può essere utilizzata per fornire un boost di potenza di 23 CV in fase di accelerazione.

La trazione è anteriore e il cambio è un automatico doppia frizione a sei rapporti (e-DCT). Questo cambio, sviluppato da Punch Powertrain e prodotto anche a Mirafiori, integra un motore elettrico che contribuisce alla spinta, al recupero di energia e alla riduzione dei consumi. Il sistema ibrido a 48V include una piccola batteria da 0,8 kWh, posizionata sotto il sedile, che fornisce energia al motore elettrico.

Comfortevole e agile

La Opel Mokka Hybrid offre diverse modalità di guida (Eco, Normal e Sport) che modificano la risposta dell'acceleratore e la taratura dello sterzo. Lo sterzo è preciso e leggero, offrendo un buon feeling di guida. L'assetto è ben bilanciato, garantendo un buon comfort sulle diverse tipologie di strade.

I sistemi di assistenza alla guida (ADAS) sono efficaci e facili da utilizzare, contribuendo a un'esperienza di guida più sicura e rilassante. L'insonorizzazione è di buon livello, riducendo al minimo i fruscii aerodinamici e il rumore di rotolamento degli pneumatici.

Prezzi

La gamma Opel Mokka Hybrid si articola in due allestimenti principali. Edition: l'allestimento base offre già una dotazione completa, con un prezzo di partenza di 27.900 euro.

GS: l'allestimento top di gamma si distingue per dettagli estetici specifici, come il doppio scarico laterale e finiture in nero lucido, con un prezzo a partire da 31.200 euro.

Oltre alla versione ibrida, la Mokka è disponibile anche con un motore benzina 1.2 da 100 CV o 130 CV e in versione elettrica, con prezzi a partire rispettivamente da 26.200 euro (27.700 euro con cambio automatico) e 36.700 euro.