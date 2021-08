Chi vince sul quarto di miglio tra Tesla, Porsche, Audi e Mercedes?

I tempi cambiano e con loro anche i classici testa a testa sul quarto di miglio resi celebri da Fast & Furious. Se una volta erano tutto fumo, sgommate e rumori assordanti, oggi sono così silenziosi da sembrare documentari…Lo dimostra l’ultimo confronto del sito inglese CarWow, che ha portato in pista quattro “top di gamma” del mondo EV. Si tratta dell’immancabile Tesla Model S 100D, della Porsche Taycan 4S, dell’Audi E-Tron GT e della nuovaissima Mercedes EQS.

Quest’ultima può solo fare presenza dato che si tratta del modello base dotato di un solo motore elettrico che sfiora a malapena i 330 cavalli. Tanti per un’auto normale, ma troppo pochi per competere in una gara di acellerazione contro auto chiaramente più sportive. In ogni caso, il video è una buona occasione per osservare il modello definitivo della nuova ammiraglia Mercedes, dopo mesi di anticipazioni e pillole tecnologiche. Sperando di rivederla, magari, in altre “sfide” nella versione più pompata, che potrebbe dire la sua anche contro queste avversarie.

Per quanto riguarda l’esito del testa a testa, la Porsche Taycan si dimostra come regina dello scatto da fermo dominando il test nella sua versione classica. I risultati cambiano leggermente con le partenze lanciate, dove Tesla e Audi mettono in campo più potenza, pur senza impensiere troppo la Taycan. Porsche, almeno per quanto riguarda l’accelerazione, sembra aver lavorato molto bene con la sua supersportiva a batterie. La Mercedes EQS, come dicevamo, resta inesorabilmente ultima per i motivi elencati prima (cui si aggiunge l’assenza della trazione integrale).

Tutte e quattro le vetture sono accomunate dal prezzo attorno, e spesso sopra, i 100.000 Euro, che le posiziona nella fascia più alta del catalogo EV. Ma interpretano il concetto di “lusso” in modo molto diverso: ad esempio, se la Mercedes EQS punta tutto sul comfort, la Taycan è un modello sportivo per chi ama le sensazioni da pista. A ognuno il suo, a patto di avere il budget necessario e magari un circuito nelle vicinanze, per organizzare sfide simili.

(nota: se siete di fretta e volete solo guardare la corsa, saltate i primi due minuti del filmato)