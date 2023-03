Le auto moderne, anche quelle di fascia entry level, sono sempre più di frequente dotate di funzionalità smart, attivabili tramite applicazione dedicata: nel caso di Ford abbiamo l’applicazione FordPass disponibile su App Store e su Play Store gratuitamente.

Come si attiva

FordPass si scarica e si configura in pochi minuti in modo molto semplice: sarà necessario creare un account e inserire il codice VIN identificativo del telaio della propria auto (per i più pigri c’è anche la possibilità di fotografare il codice!), dopodiché sarà necessario dare tutte le autorizzazioni del caso dallo schermo del sistema infotainment dell’auto per completare l’attivazione.

Funzionalità

FordPass offre diverse funzioni intelligenti, come la possibilità di aprire e chiudere l’auto a distanza tramite smartphone, verificarne la posizione su una mappa, e controllare lo stato del serbatoio e la relativa autonomia; inoltre, è possibile consultare lo stato di salute dell’auto grazie alla tab “Olio – Vita utile” che ci informa sullo stato di salute dell’olio motore. FordPass permette di tenere sotto controllo anche la pressione delle gomme, grazie alla tab dedicata: attenzione però, Ford ci tiene a sottolineare come il dato fornito dalla app non sia accurato tanto quanto un manometro professionale, e ricorda che è importante tenere sotto controllo il buono stato di salute degli pneumatici. Non manca lo storico degli interventi di manutenzione eseguiti sull’auto, o la possibilità di prenotare nuovi interventi, oltre alla possibilità di consultare la posizione di officine ufficiali Ford.

Per chi possiede un’auto elettrica, l’app FordPass può essere utile perché indica i punti di ricarica circostanti, anche se in questo campo le app concorrenti non mancano di certo.

Infine, l’app FordPass può rivelarsi utile in caso di collisione o in caso di necessità di assistenza stradale.