Di recente abbiamo avuto modo di provare la MINI Cooper SE, il modello 100% elettrico della gamma MINI: è stata proprio questa l’occasione più adatta a testare le funzionalità dell’applicazione ufficiale MINI, compatibile sia con la Cooper SE 100% elettrica, sia con la gamma endotermica. Negli ultimi anni la diffusione di queste applicazioni dedicate alle auto è stata rapidissima e capillare, ormai quasi ogni auto dotata di un minimo sistema di infotainment offrirà la possibilità di controllare alcuni aspetti dell’auto da remoto.

Come si attiva l’app di MINI

La procedura di attivazione dell’applicazione ufficiale MINI è molto semplice: si crea un account, volendo si possono utilizzare le credenziali Google, dopodiché si registra all’interno dell’applicazione il codice VIN che identifica il telaio della vostra MINI. L’applicazione suggerisce anche dove guardare per cercare il VIN: nella cornice interna delle portiere o nella parte bassa del parabrezza, o più semplicemente si può cercare il VIN sulla carta di circolazione dell’auto.

Una volta inserito il codice VIN, l’applicazione invierà automaticamente un codice numerico sul display dell’auto: inserendo il codice nell’applicazione si completa la procedura di attivazione, e in pochi istanti l’app ci fornirà tutte le informazioni relative alla nostra MINI.

Funzionalità

L’app di MINI è davvero completa e offre una gran quantità di funzioni utili a tutti gli automobilisti, e ancor più a quelli che per la prima volta hanno fatto il grande salto verso un’auto elettrica e potrebbero trovarsi un po’ spaesati.

La prima schermata è la più utile, è quella che riassume tutte le informazioni più importanti sull’auto: nella parte alta del display potete trovare una grossa scritta che recita “All Good”, “tutto bene”, come a segnalare che non ci sono problemi di sorta. In un attimo si ha sott’occhio la percentuale di carica della batteria e l’autonomia residua. Poco più sotto troviamo i comandi da remoto per aprire e chiudere l’auto, accendere le luci e l’aria condizionata, e poco più sotto viene indicata la posizione del veicolo.

Tramite questa prima schermata si possono anche impostare dei timer automatici per ricarica e pre-climatizzazione dell’abitacolo, visionare lo storico delle ricariche e programmare un viaggio con le relative soste. Quest’ultima funzione si integra con quella della seconda schermata, una mappa che riporta le colonnine di ricarica per semplificare proprio questa fondamentale operazione.

Nel resto delle schermate troviamo tutte le più recenti news dal mondo MINI, la possibilità di prenotare interventi di manutenzione presso le officine autorizzate e volendo, anche configurare una nuova MINI o prenotare un test ride.

L’ultima schermata è dedicata al nostro profilo personale, dal quale è possibile configurare sull’auto servizi di terze parti come Alexa, e in questa schermata troviamo anche un pulsante dedicato alla richiesta di assistenza stradale in caso di incidente o guasto.