Con DrIIve, un tour ad alta quota in supercar

Il prossimo fine settimana, più precisamente il weekend dell’11 e 12 luglio, parteciperemo ad un esclusivo tour per le Alpi organizzato dagli amici di DrIIve; per chi non lo sapesse, DrIIve è un’associazione nata con l’obiettivo di realizzare una serie di eventi dinamici per appassionati e proprietari di supercar. Gli eventi creati sono sempre unici nel loro genere, con un format specifico che punta ad unire percorsi mozzafiato a location suggestive.

Non è la prima volta che ci troviamo a partecipare ad un evento di DrIIve; alcune settimane fa, infatti, abbiamo preso parte all’evento “The Run” effettuatosi tra i suggestivi panorami offerti dalle colline toscane a bordo di una coinvolgente Porsche 718 GTS.

Il nuovo appuntamento, “The Alps”, inizierà dalla località regina delle Alpi, Cortina d’Ampezzo: le sue strade sinuose saranno in grado di regalare emozioni uniche a chi le percorre. Attesi partecipanti dalle zone più disparate d’Italia con veicoli davvero esclusivi; non mancheranno pertanto Porsche, Ferrari, Lamborghini, McLaren e Aston Martin. Proprio quest’ultimo sarà uno degli sponsor chiave dell’appuntamento: aspettatevi supercar inglesi mozzafiato.

Una location stellata accoglierà tutti i partecipanti e gli organizzatori per una breve pausa, in cui si avrà la possibilità di assaporare le delizie culinarie locali.

L’evento “The Alps” proseguirà per circa 100km lungo i tornanti più adrenalinici d’Italia, raggiungendo lo strepitoso Passo Giau; questo, che collega Cortina d’Ampezzo a Selva di Cadore, è noto a tutti come uno dei passi più belli delle Dolomiti. Inoltre, è celebre non solo grazie alla sommità del panorama, ma anche grazie alle numerose manifestazioni sportive che si effettuano annualmente.

La seconda sosta è prevista ad Obereggen situata a 2096m di altitudine, raggiungibile grazie alla seggiovia che permetterà all’intero gruppo di salire ad alta quota.

Se siete proprietari di supercar o auto sportive, e siete interessati a partecipare a questo emozionante ed adrenalinico evento, vi consigliamo di visitare il sito di Ignite Car dove potrete trovare tutti i dettagli relativi al pernottamento e alle attività aggiuntive da fare durante la giornata di sabato.