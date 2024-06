Con i dazi USA la Mini potrebbe costare più di una Tesla

Le nuove auto elettriche Mini di BMW prodotte in Cina subiranno un significativo aumento di prezzo a causa dei dazi recentemente imposti dagli USA La produzione di questi veicoli avviene tramite una joint venture con Great Wall iniziata alla fine dello scorso anno, e comprende la piccola Cooper elettrica e il crossover elettrico Aceman.

Questo incremento dei prezzi arriva in un momento critico per BMW, che sta puntando molto sulle vendite di veicoli completamente elettrici per raggiungere i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio. La situazione è aggravata dal fatto che la joint venture con Great Wall non è tra le aziende indicate come "collaboratrici" nell'indagine della Commissione Europea sui potenziali sussidi sleali per i veicoli elettrici prodotti in Cina. Le aziende che hanno collaborato, come BMW Brilliance Automotive, sono soggette a tariffe più basse, tra il 17,4% e il 21%.

L'aumento previsto del 38,1% potrebbe rappresentare un duro colpo per le vendite delle Mini prodotte in Cina in un momento in cui il mercato richiede sempre più veicoli elettrici.

Tuttavia, ci sono speranze che queste tariffe siano temporanee. BMW ha annunciato che, a partire dal 2026, inizierà la produzione della Cooper e della Aceman elettriche anche nello stabilimento di Oxford, in Inghilterra, grazie a un investimento di 750 milioni di dollari, destinato ai mercati europei.

Il CEO di BMW, Oliver Zipse, ha recentemente criticato i dazi USA definendoli "la strada sbagliata da seguire". La preoccupazione è condivisa da altri produttori tedeschi, che temono una guerra commerciale con la Cina e l'imposizione di contro tariffe sui veicoli esportati dalla Germania verso il mercato cinese.

La Commissione Europea ha confermato che le joint venture che producono auto in Cina saranno soggette a dazi, ma non ha chiarito se le più recenti tra queste potranno beneficiare delle aliquote più basse del 21% riservate alle aziende collaboratrici.

Il termine per l'imposizione delle misure provvisorie è fissato al 4 luglio in modo da lasciare tempo a Pechino e Bruxelles per negoziare un accordo che potrebbe mitigare l'impatto dei dazi. Fino ad allora, il futuro delle Mini elettriche prodotte in Cina rimane incerto, con potenziali ripercussioni significative sul mercato automobilistico globale.