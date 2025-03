Con l'ultima offerta di UnipolMove, mangi gratis al ristorante

Con l'ultima promozione di UnipolMove, potrete godere di un'esperienza gastronomica gratuita e di tanti vantaggi esclusivi. Grazie all'offerta, non solo avrete il canone gratuito per i primi 6 mesi, ma riceverete anche fino a 120€ in buoni sconto, utilizzabili in oltre 1000 ristoranti sparsi su tutto il territorio italiano. Questa è un'opportunità da non perdere per chi ama mangiare fuori e vuole farlo risparmiando in modo significativo. Non dimenticate, però, che l'offerta scade il 9 aprile, quindi affrettatevi ad approfittarne.

Vedi offerta su UnipolMove

UnipolMove, chi dovrebbe abbonarsi?

Con i buoni sconto di UnipolMove, potrete esplorare una vasta gamma di ristoranti, dai più tradizionali ai più innovativi, in tutte le regioni d'Italia. Che si tratti di una cena romantica, di una serata con gli amici o di una pausa pranzo veloce, avrete l'opportunità di mangiare gratis grazie alla promozione che vi consentirà di risparmiare su oltre 1000 ristoranti. A partire dal 15° giorno dalla sottoscrizione del contratto, riceverete un'email contenente tutti i dettagli necessari per utilizzare i vostri buoni sconto, facilitando così l'accesso alla promo.

Oltre ai buoni sconto e ai 6 mesi gratuiti, UnipolMove offre anche tariffe molto competitive per i mesi successivi. Una volta scaduti i 6 mesi gratuiti, il canone per il primo dispositivo sarà di soli 1,50€ al mese, mentre il secondo dispositivo costerà solamente 1€ al mese. Un’offerta che continua a essere vantaggiosa, permettendovi di usufruire dei servizi a un prezzo molto contenuto. Con UnipolMove, avrete un servizio che non solo vi fa risparmiare, ma vi offre anche un vantaggio concreto ogni giorno.

Ricordate che questa offerta scade il 9 aprile, quindi non lasciatevi sfuggire l'occasione di mangiare gratis e di approfittare del canone gratuito per 6 mesi. Con UnipolMove, risparmiare non è mai stato così facile e conveniente, e i buoni sconto vi permetteranno di esplorare nuovi ristoranti, gustare piatti deliziosi e vivere esperienze culinarie uniche.

Vedi offerta su UnipolMove