Così Renault punta ad abbassare il prezzo delle sue auto elettriche

Le batterie a litio-ferro-fosfato (LFP) rappresentano una soluzione efficace per automobili di piccola e media dimensione e verranno implementate per la prima volta da Renault nei suoi veicoli elettrici previsti per il lancio nel 2026.

Questo tipo di batteria, che sarà prodotta da LG Energy Solution in Polonia e da CATL in Ungheria, permetterà al produttore francese di ridurre i costi delle batterie del 20%.

La produzione delle batterie LFP, oltre a quelle attuali in nichel cobalto manganese (NCM), sarà curata dalla divisione batterie di Renault, Ampere, in collaborazione con LG Energy Solution e CATL.

Le batterie LFP, più economiche, saranno utilizzate in vari modelli di Renault e Alpine, coprendo il fabbisogno di batterie dell'azienda fino al 2030. LG Energy Solution produrrà le batterie LFP insieme alle celle NCM già in produzione in Polonia.

LG sta inoltre sviluppando una nuova tecnologia di celle nei pacchi integrati che incrementerà ulteriormente la riduzione dei costi, integrando un maggior numero di celle in una batteria di tipo pouch.

Renault e Ampere hanno anche considerato di quotare Ampere in Borsa nella prima metà dell'anno, ma a causa delle condizioni sfavorevoli del mercato azionario e delle prestazioni migliori del previsto di Ampere, il piano di IPO è stato momentaneamente accantonato.

I dirigenti prevedono che Ampere raggiungerà il pareggio nel 2025 e hanno in programma di ridurre ulteriormente i costi dei veicoli elettrici del 40% in una generazione.

Infine, il Chief Operating Officer di Ampere, Josep Maria Recasens, ha descritto questa strategia in merito alle batterie, come una prova dell’efficacia e della flessibilità di Ampere, sottolineando l'importanza di un'esecuzione rapida e dell'allocazione intelligente del capitale in collaborazione con partner di primo livello.

Questo piano si allinea con i traguardi di riduzione dei costi stabiliti da Ampere prima del lancio della prossima generazione di veicoli, in maniera tale da riuscire a contenere sempre di più i prezzi di listino delle vetture elettriche.