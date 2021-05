Covid-19, obbligatorio il modulo localizzazione passeggeri per chi entra in Italia

Novità per chiunque voglia venire in Italia a trascorrere le proprie vacanze. A partire dallo scorso 24 maggio è stato introdotto l’obbligo del Passenger Locator Form europeo, modulo digitale che – con lo scopo di raccogliere le informazioni relative all’itinerario di viaggio, recapito telefonico e indirizzo di permanenza in territorio nazionale di ogni passeggero – vincola l’utente che vuole entrare nel nostro Paese alla completa compilazione.

Non a caso, i dati contenuti nel Modulo di localizzazione del passeggero sono fondamentali al fine di permettere all’Autorità Sanitaria di contattare tempestivamente il diretto interessato nel caso in cui ci fosse rischio di contagio da Covid-19 durante il viaggio. Cosi come espresso sul sito web del Ministero della Salute, la compilazione del dPLF viene introdotta per tutte le persone in arrivo in Italia, attraverso qualsiasi mezzo di trasporto.

Nel dettaglio, collegandosi al sito dedicato e seguendo la procedura guidata, per accedere alla compilazione attraverso semplici passaggi, l’utente potrà proseguire all’invio del modulo. Dopodichè il passeggero riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode da mostrare al momento dell’imbarco in forma digitale o in copia cartacea. Lo stesso Ministero stabilisce inoltre che in casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo precisando che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà sempre essere esibita in versione cartacea.

Ricordiamo inoltre che è necessario compilare un modulo per ciascun passeggero adulto e, in caso di presenza di minori, questi potranno essere registrati nel modulo dell’adulto accompagnatore. Nel caso in cui invece i minori non fossero accompagnati, il Modulo di localizzazione passeggero dovrà obbligatoriamente essere compilato dal tutore prima della partenza.

Terminati gli adempimenti per i passeggeri, non mancano tuttavia quelli che le stesse compagnie dei mezzi di trasporto devono rispettare. Cosi come riportato sulla pagina web del Ministero, queste dovranno garantire la massima diffusione alla notizia del nuovo adempimento ai passeggeri (ove possibile anche attraverso l’invio di email prima del viaggio), collaborando in modo tale da garantire l’adesione da parte degli utenti. Sarà inoltre loro compito controllare attentamente l’avvenuta compilazione del dPLF prima dell’imbarco.