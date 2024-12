Cupra vuole rivoluzionare il design auto, addio ai SUV?

Cupra lancerà nuovi modelli di auto che "infrangeranno i segmenti" e avranno "stili di carrozzeria molto provocatori" a partire dal 2025, secondo quanto dichiarato dal CEO Wayne Griffiths al magazine Autocar. Questa mossa rappresenta un'evoluzione significativa per Cupra, che finora si era concentrata principalmente su crossover e hatchback. L'obiettivo è creare veicoli "iconici" che non rientrano nelle categorie tradizionali, puntando su design innovativi e provocatori. Griffiths ha spiegato: "se vuoi rendere Cupra cool e iconica, devi iniziare a realizzare auto iconiche che forse non rientrano in nessun segmento. Stiamo lavorando su altre auto che rompono i classici segmenti tra berline, station wagon e SUV".

La strategia di Cupra si concentrerà su modelli che possano generare volumi di vendita significativi, per finanziare gli ingenti investimenti necessari nell'elettrificazione. L'azienda sta investendo 10 miliardi di euro in questo settore. Tra i progetti futuri ci sono anche idee per veicoli più particolari, come una versione di produzione del concept Dark Rebel o un buggy elettrico per la città. Tuttavia, Griffiths ha sottolineato che al momento la priorità è espandere la gamma con modelli dai volumi più elevati.

I futuri modelli Cupra si baseranno sulla piattaforma SSP di nuova generazione del Gruppo Volkswagen, in grado di supportare veicoli di diverse dimensioni. È confermato anche l'arrivo di una versione ad alte prestazioni del Terramar con oltre 300 CV, probabilmente ibrida plug-in. Cupra sta inoltre lavorando per introdurre la trazione integrale nei suoi modelli ibridi plug-in e sta valutando l'ingresso nel mercato statunitense. Griffiths ha dichiarato che verrà sviluppato un crossover Cupra di maggiori dimensioni pensato specificamente per gli USA.

L'espansione globale del marchio includerà anche mercati asiatici come Taiwan. Griffiths ha sottolineato l'importanza di questa strategia: "penso che ampliare la nostra impronta globale sarà importante per dare credibilità come marchio globale forte". Riguardo alla produzione del Tavascan in Cina, che potrebbe comportare tariffe per l'importazione in UE, Griffiths si è detto fiducioso di poter trovare una soluzione, sottolineando che le tariffe "non sono state messe in atto per auto come il Tavascan". In conclusione, Cupra si prepara a una significativa evoluzione del suo portfolio prodotti, puntando su design innovativi e tecnologie all'avanguardia per affermarsi come marchio globale nel settore automobilistico premium.