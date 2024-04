Cupra Leon 2024, fino a 100 km in elettrico con la plug-in

Cupra Leon si appresta a rinnovarsi notevolmente per l'anno 2024, seguendo la sorella Formentor presentata il medesimo giorno, presentando un facelift che interessa tanto la versione compatta quanto la variante Sportstourer. La casa automobilistica mette in campo una serie di aggiornamenti che promettono di elevare ulteriormente il profilo sportivo e tecnologico di questo modello già molto apprezzato dagli amanti del brand.

Entrando nel dettaglio, la Cupra Leon 2024 vanta un incremento di potenza per le sue versioni più performanti, raggiungendo ora ben 333 CV grazie al motore 2.0 TSI. Questo upgrade la colloca in una posizione di rilievo all'interno del segmento delle sportive compatte, ambito in cui la concorrenza gioca sempre più serrata. Non meno rilevante risulta l'introduzione del Torque Splitter, una tecnologia già apprezzata su modelli come il Formentor VZ5 e l'Audi RS 3, che promette di ottimizzare la distribuzione della coppia motrice, migliorando così la trazione e la dinamica di guida.

L'estetica non è stata trascurata: il restyling ha riguardato particolarmente i dettagli e le finiture, con l'introduzione di nuovi fari matrix LED dal disegno ispirato alla Tavascan, che conferiscono al frontale un aspetto ancora più aggressivo e distintivo. Anche la zona della presa d'aria e della calandra ha subito modifiche, in linea con la ricerca di un carattere più marcato e una sportività ulteriormente accentuata.

La scelta di cerchi in lega si è ampliata, offrendo ora otto diverse configurazioni per design e dimensioni, che vanno dai 18 ai 19 pollici. L'attenzione al dettaglio si evince anche nei gruppi ottici posteriori, che mantengono il motivo triangolare caratteristico del marchio, e nell'introduzione di una barra LED centrale che illumina il logo Cupra, enfatizzando l'identità moderna e tecnologica del veicolo.

Per quanto concerne le tinte di carrozzeria disponibili, la gamma si arricchisce introducendo nove colorazioni, tra cui si distinguono nuove proposte come Century Bronze Matt, Eceladus Grey Matt e Taiga Grey, offrendo così una personalizzazione ancora più affinata e aderente ai gusti personali dei clienti.

Gli interni riflettono la stessa attenzione verso qualità e tecnologia. Sebbene non siano state introdotte novità significative in termini di rivestimenti, i materiali impiegati, tra cui spicca la microfibra vegana riciclata, conferiscono agli ambienti un'atmosfera di lusso sostenibile e attenta all'ambiente. La possibilità di equipaggiare le versioni VZ con i sedili CUPBucket, direttamente ereditati dalla Formentor VZ5, rappresenta un'opzione distintiva per chi ricerca il massimo in termini di sportività e confort dinamico.

Il cuore tecnologico dell'abitacolo risiede nel nuovo schermo da 12,9" dedicato al sistema di infotainment. Questa implementazione migliora l'esperienza di interazione con il veicolo, grazie anche a un'interfaccia utente intuitiva e una qualità grafica di primo livello. La dotazione si completa con un avanzato impianto audio sviluppato in collaborazione con Sennheiser, che con 12 altoparlanti e una potenza di 425 W garantisce un'esperienza sonora di assoluta eccellenza.

La Cupra Leon si conferma veicolo di ampio respiro, offrendo una scelta tra otto differenti motorizzazioni al momento del lancio, arricchite da opzioni che spaziano dal performante 2.0 TSI fino alle versioni ibride plug-in, queste ultime capaci di offrire un'autonomia di oltre 100 km in modalità completamente elettrica grazie alla batteria da 19,7 kWh. Nessuna informazione ancora sul prezzo.