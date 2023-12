Cybertruck batte una Porsche 911 trainando una Porsche 911

Tesla ha finalmente svelato, nella giornata di ieri, il tanto atteso veicolo elettrico Cybertruck ai suoi acquirenti; una soluzione destinata tanto agli utenti normali che hai professionisti, in quanto si tratta di un pickup a tutti gli effetti.

Sul palco, Musk ha svelato i dettagli chiave riguardanti il design, la robustezza, la composizione e soprattutto la potenza del veicolo. L'intero evento è stato trasmesso in diretta su X e Musk ha presentato un video alla folla, mostrando il Cybertruck impegnato in una sfida di accelerazione di 1/4 di miglio contro una Porsche 911.

Nel video, il Cybertruck ha superato la Porsche 911 mentre trainava un'altra Porsche 911. Il veicolo è riuscito a completare lo sprint di 1/4 di miglio in meno di 11 secondi, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi. Musk ha dichiarato con sicurezza che il Cybertruck è in grado di "trainare una Porsche 911 per un quarto di miglio più velocemente di quanto la Porsche 911 possa farlo da sola".

Si tratta di un risultato pazzesco che supera praticamente qualsiasi 911 ad oggi in commercio; anche la più potente Turbo S impiega 2,7 secondi per coprire il medesimo spazio. Per ottenere prestazioni così incredibilmente contenute, nel mondo Porsche, bisogna rivolgersi probabilmente alle hypercar da svariati milioni di euro in quanto neanche l'elettrica Taycan è in grado di battere quel risultato.

Il nuovo pickup elettrico di Tesla sarà offerto in tre varianti. La prima opzione presenta un singolo motore elettrico (Rear-Wheel Drive), un'autonomia di 402 km e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi. Questa versione è prevista per il 2025 al prezzo di 60.990 dollari.

La variante All-Wheel Drive dispone invece di due motori elettrici, erogando 600 CV, un'autonomia di 547 km, un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. l suo prezzo è di 79.990 dollari.

Infine, c'è il modello Cybertruck Cyberbeast: con 3 motori elettrici, una potenza di 845 CV, un'autonomia di 515 km, un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e un costo di 99.990 dollari.