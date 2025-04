Ecco i prezzi della nuova Mercedes CLA

La nuova era della CLA inizia all'insegna dell'elettrico: ecco i dettagli della strategia Mercedes. Dopo la presentazione ufficiale nella capitale italiana, Mercedes-Benz ha ufficialmente aperto gli ordini per la nuova CLA 2025 sul mercato italiano, segnando una svolta significativa nella strategia del marchio tedesco. La berlina compatta della Stella si presenta inizialmente in versione esclusivamente elettrica, mentre gli appassionati delle motorizzazioni ibride dovranno attendere il lancio della variante con propulsore 1.5 benzina, previsto nei prossimi mesi. Questa scelta strategica sottolinea la direzione intrapresa dalla casa di Stoccarda verso una mobilità a zero emissioni.

La gamma della CLA elettrica si sviluppa attorno a due motorizzazioni principali e quattro allestimenti, coprendo diverse esigenze di potenza e dotazioni. Il modello base, denominato CLA 250+, sviluppa 272 CV, mentre la versione più prestazionale CLA 350 raggiunge i 354 CV. La strategia di prezzo parte da 56.665 euro per la motorizzazione meno potente e sale a 62.265 euro per la top di gamma, posizionando il modello nella fascia premium del segmento.

La dotazione di serie, già ricca nell'allestimento base, include elementi distintivi come la griglia anteriore illuminata e cerchi in lega da 17 pollici. L'abitacolo offre immediatamente un'esperienza tecnologica completa grazie alla strumentazione digitale da 10,25 pollici affiancata dal monitor centrale, mentre non mancano funzionalità pratiche come cruise control e telecamera posteriore. Un elemento peculiare è rappresentato dalla telecamera centrale interna, che evidenzia l'attenzione ai sistemi di monitoraggio del conducente.

Salendo all'allestimento Advanced, la dotazione si arricchisce con luci LED High Performance e climatizzatore automatico monozona, mentre l'Advanced Plus aggiunge un tocco di raffinatezza con le maniglie esterne a filo con le portiere e comfort aggiuntivo grazie al bracciolo posteriore con portabicchieri e botola per oggetti lunghi. Non mancano le luci ambientali interne e la pratica piastra di ricarica wireless per lo smartphone.

Gli allestimenti superiori Premium e Premium Plus completano l'offerta con elementi di comfort avanzato e tecnologie intelligenti. Il Premium introduce sedili guidatore a regolazione elettrica, climatizzatore automatico Conformatic e il sistema MBUX Entertainment con abbonamento triennale incluso. Al vertice della gamma, il Premium Plus aggiunge l'head-up display, l'impianto audio firmato Burmester e il sistema di sicurezza Pre-Safe, garantendo un'esperienza di guida ai massimi livelli.

Fedele alla tradizione del marchio, Mercedes offre una vasta gamma di personalizzazioni attraverso un listino optional articolato, che permette di configurare la propria CLA secondo gusti ed esigenze specifiche, dai pacchetti estetici ai più avanzati sistemi di assistenza alla guida. La struttura dei prezzi riflette chiaramente i diversi livelli di equipaggiamento e potenza, con un incremento di circa 6.000 euro per passare dalla versione base alla più potente e completamente accessoriata.

Gli interni della nuova CLA rispecchiano il nuovo corso stilistico Mercedes, con un design minimalista ma ricco di tecnologia. La plancia è dominata dagli schermi digitali, mentre i materiali utilizzati sottolineano il posizionamento premium del modello. Particolarmente interessante è l'integrazione dei sistemi di infotainment con l'esperienza di guida elettrica, con funzionalità specifiche per la gestione dell'autonomia e della ricarica.

La scelta di lanciare inizialmente solo la versione elettrica segna un cambio di paradigma per Mercedes, che tradizionalmente introduceva prima le motorizzazioni termiche. Questo approccio "electric first" indica chiaramente la direzione futura del marchio, pur mantenendo aperta la porta alle motorizzazioni ibride che arriveranno successivamente per soddisfare una clientela più tradizionalista o con esigenze specifiche.