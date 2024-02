Da roulotte a barca elettrica in pochi minuti, la strana idea di una azienda turca

Un'azienda turca chiamata Sealvans sta rivoluzionando il concetto di mobilità ricreativa con una proposta ibrida: rimorchi per barche che combinano viaggi via terra e via mare. Fondata nel 2020 a Bursa, Turchia, da un team di ingegneri con oltre 50 anni di esperienza combinata nei settori automobilistico e marittimo, Sealvans mira a offrire ai clienti la libertà di avere una casa su ruote e su onde.

L'azienda ha iniziato la sua ricerca costruendo due modelli distinti: una barca da rimorchio da 4,2 metri e una da 7,5 metri. Entro l'estate del 2022, Sealvans ha completato con successo la costruzione dei prototipi e avviato la produzione e la vendita dei rimorchi, aprendo nuove possibilità di avventura sia via terra che via mare.

I rimorchi offerti da Sealvans sono altamente personalizzabili, con la possibilità di scegliere un propulsore completamente elettrico per una soluzione più ecologica. La barca rimorchiata, chiamata Seal, è dotata di tecnologia marina avanzata, con una struttura esterna in fibra e accenti cromati in acciaio inossidabile. L'interno è lussuoso e funzionale, con finiture in teak e dotazioni complete come piano cottura elettrico, frigorifero e forno a gas. Il bagno è resistente all'acqua e offre comfort essenziali come box doccia e WC marino.

Sebbene la barca rimorchiata sia originariamente alimentata da un motore a gas Honda, Sealvans offre anche opzioni completamente elettriche, con motori DC Pod Drive entrobordo e una batteria agli ioni di litio, garantendo prestazioni ecologiche senza compromettere la potenza.

Sealvans non ha ancora fornito dettagli completi sui prezzi e sulle specifiche delle versioni elettriche, ma a giugno 2023, il prezzo consigliato per il modello Seal da 4,50 metri era di 28.000 euro e per il modello da 7,50 metri era di 58.500 euro, prima di eventuali opzioni aggiuntive.