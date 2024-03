Dacia Duster 2024, da oggi si può ordinare e sparisce un motore storico

Dopo lunghi mesi di attesa, finalmente è disponibile online il configuratore della nuovissima Dacia Duster 2024, inaugurando così la possibilità di effettuare ordini anche in Italia.

Complessivamente, la gamma offre quattro diversi allestimenti, mentre sul fronte delle motorizzazioni si possono scegliere tre opzioni differenti. Oltre al già menzionato motore GPL da 100 CV, il medesimo della Dacia Sandero, e all'ibrido completo da 140 CV, è disponibile anche il motore mild hybrid da 1.2 litri a 48V, con una potenza di 130 CV. Quest'ultimo è proposto sia con trazione anteriore sia integrale, ma è disponibile solo con cambio manuale a sei marce. Sparisce, quindi, lo storico motore diesel 1.5 da 115 cavalli come frutto della continua transizione a soluzioni sempre più green.

Dacia Duster 2024 Expression, l'allestimento base successivo alla più semplice Essential, offre di serie cerchi in lega da 17", un sistema di strumentazione digitale da 7", un display centrale da 10", una telecamera posteriore, sensori per la pioggia, luci ad accensione automatica e un bracciolo centrale con portaoggetti.

Sulla versione intermedia Journey, vengono aggiunti elementi come il climatizzatore automatico, un caricatore wireless per smartphone, un sistema di infotainment da 10" con navigatore satellitare integrato e una presa da 12V nel bagagliaio.

Infine, per la Dacia Duster 2024 nell'allestimento Extreme, alcuni optional vengono rimossi rispetto alla versione Journey, come la piastra a induzione per la ricarica dello smartphone e il sistema di navigazione connessa, ma vengono introdotte barre modulari sul tetto, il controllo della discesa in collina e alcuni dettagli estetici personalizzati. In ogni caso, per chi necessiti integrazioni, sono sempre disponibili pacchetti aggiuntivi.