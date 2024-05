Dacia Duster 2024 è quasi pronta, si parte da 17mila euro per la versione GPL

Dacia Duster 2024, erede di un'icona lanciata nel lontano 2010, ha scosso le fondamenta del mercato automobilistico, democratizzando l'accesso ai SUV per un vasto pubblico di consumatori. Con una straordinaria cifra di 2,4 milioni di unità vendute, questo modello ha conquistato un successo globale senza precedenti. Oggi, la nuova generazione del Duster continua a dominare il settore, mantenendo l'accessibilità che ne ha fatto il preferito dei consumatori e al contempo introdurre miglioramenti sostanziali in termini di qualità, garantendo un rapporto qualità-prezzo ineguagliabile. Questa nuova iterazione del Duster segna un passo avanti significativo per Dacia, confermando il suo impegno costante nel fornire veicoli di alta qualità a prezzi accessibili.

Con 2,4 milioni di unità vendute in tutto il mondo, Dacia Duster ha subito una trasformazione totale, con un'abitabilità interna ampliata e un bagagliaio spazioso da 517 litri. Le nuove tecnologie ibride, equipaggiate con un motore da 48 volt, si fanno strada, mentre la versione top di gamma sfoggia un motore da 140 cavalli. L'opzione turbo GPL garantisce prestazioni elevate abbinate a costi operativi ridotti. Con un'autonomia di 1004 km grazie ai suoi serbatoi gemelli, Dacia Duster offre una soluzione versatile e pratica per gli automobilisti moderni.

Le sue caratteristiche tecnologiche sono all'avanguardia e facili da usare, mentre gli interni rinnovati con una plancia e sedili completamente nuovi conferiscono un tocco di freschezza. La nuova generazione del Duster è dotata di trazione integrale e monta un motore da 130 cavalli, conquistando il mercato con una proposta che parte da 19.000 euro.

Il debutto commerciale in Italia è imminente, previsto per il mese di giugno. Le parole di Gulio Marc D’Alberton, Dacia e Moblize Product e Corporate Communication Manager, sulla terza generazione del Dacia Duster, riflettono l'entusiasmo e la determinazione dell'azienda nel continuare a innovare e a garantire un elevato standard qualitativo. Con il suo impegno incessante per l'innovazione e la qualità, Dacia si conferma come un protagonista nel mantenere il mercato automobilistico accessibile e all'avanguardia.