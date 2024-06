Dacia Jogger GPL in offerta a 99 euro al mese (con incentivi) per tutto giugno

La Dacia Jogger è un crossover versatile e spazioso, svelato nel 2021 e che da allora è riuscito a conquistare diversi acquirenti, anche italiani.

Questo modello combina le caratteristiche dei SUV, delle station wagon e dei monovolume, offrendo una soluzione ideale per le famiglie e per chi cerca un'auto pratica e funzionale (come evidenziato nella nostra prova).

Esteticamente, la Jogger presenta un design robusto e moderno, con una griglia frontale distintiva, fari a LED e linee dinamiche che le conferiscono un aspetto solido e accattivante. L'abitacolo della Jogger è configurabile fino a sette posti, con sedili posteriori modulabili che permettono diverse combinazioni di carico e passeggeri. Questo rende il veicolo estremamente flessibile per svariate esigenze quotidiane e per i viaggi più lunghi.

Sotto il cofano, la Dacia Jogger offre diverse motorizzazioni, tra cui motori benzina e la versione bifuel benzina-GPL, che combinano efficienza nei consumi e prestazioni adeguate. La trazione è anteriore, e le sospensioni sono tarate per garantire comfort su strada e buona maneggevolezza.

Dal punto di vista tecnologico, la Jogger è equipaggiata con un sistema di infotainment compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, garantendo connettività e intrattenimento a bordo. Sono presenti anche numerosi sistemi di assistenza alla guida per incrementare la sicurezza, come il cruise control e il sistema di frenata automatica di emergenza.

Le promozioni di Dacia per il mese di giugno 2024 rendono ancora più conveniente l'acquisto di una Jogger, grazie a una formula di finanziamento che prevede una rata mensile di soli 99 euro per 36 mesi, con incentivi statali per la rottamazione di veicoli euro 2.

Dettagli finanziamento (Jogger ECO- G BENZINA + GPL):