Dacia ottiene un successo senza precedenti in Europa

Dacia ha registrato una crescita del 2,7% nelle vendite di veicoli nel 2024, raggiungendo 676.340 unità e superando la soglia dei 9 milioni di veicoli venduti dal 2004. Il marchio rumeno ha ottenuto quote di mercato record in Europa, con il 3,9% nel segmento autovetture e veicoli commerciali e il 4,5% nel segmento autovetture. Questi risultati confermano la solidità della strategia di Dacia basata su cercare di offrire un buon rapporto qualità-prezzo. Il brand si è posizionato al terzo posto in Europa per le vendite ai privati, con una quota di mercato dell'8,2%, consolidando la sua presenza tra i principali costruttori del continente.

La crescita di Dacia è stata trainata dalle prestazioni di quattro modelli principali: Sandero: Con 309.392 unità vendute (+14,5% rispetto al 2023), si conferma il veicolo più venduto in Europa in tutti i canali e il primo per vendite ai privati dal 2017; Duster (seconda e terza generazione): Ha registrato 215.024 unità vendute (+7,3%), mantenendo la posizione di SUV più venduto ai privati in Europa dal 2018; Jogger: Con 96.440 unità (+2,4%), si posiziona al secondo posto nel segmento C, esclusi i SUV, per vendite ai privati in Europa; Spring: Nonostante un calo del 63% a 22.884 unità, dovuto principalmente alla riduzione degli incentivi statali, ha visto un aumento degli ordini negli ultimi tre mesi del 2024 grazie al lancio della nuova versione.

Dacia sta puntando sull'elettrificazione della sua gamma, ampliando l'offerta di motorizzazioni ibride. Jogger e Duster sono ora disponibili con motore HYBRID 140, mentre il nuovo Bigster sarà il primo modello del Gruppo Renault a montare la nuova motorizzazione HYBRID 155. Per il 2025, Dacia si prepara a lanciare il Bigster, un SUV del segmento C che promette un listino di partenza che sarà un riferimento per la categoria in termini di posizionamento. L'arrivo nei concessionari sarò in primavera con prezzi a partire da 24.800 € per le versioni benzina e 29.300 € per quelle ibride.

Dacia ha registrato quote di mercato record in diversi paesi europei: Germania: 2,5% (+0,1 punti); Austria: 4,2% (+0,2 punti); Italia: 6,2% (+0,8 punti); Portogallo: 7,7% (+0,3 punti). Inoltre, alcuni mercati hanno visto una crescita significativa dei volumi, con aumenti superiori al 10% in paesi come Austria, Belgio-Lussemburgo, Spagna, Italia, Marocco, Polonia, Portogallo e Repubblica Ceca.

Denis Le Vot, CEO di Dacia, ha commentato: "nel 2024, Dacia ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di abbinare prestazioni, robustezza ed accessibilità. I nostri risultati testimoniano la crescente fiducia dei clienti nei confronti dei nostri modelli e ci incentivano a proseguire con la nostra strategia."