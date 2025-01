Ecco quanto costa il nuovo Dacia Bigster

Dacia ha aperto gli ordini della nuova Bigster, il primo SUV di segmento C della casa romena. Lunga quasi 4,6 metri, la Bigster sarà disponibile in Italia da marzo 2025 con quattro allestimenti e altrettante motorizzazioni elettrificate, a partire da 24.800 euro.

La nuova Bigster rappresenta un importante passo in avanti per Dacia nel segmento dei SUV di medie dimensioni. Con questa mossa, il marchio rumeno punta ad ampliare la propria offerta e a conquistare nuove fasce di mercato, mantenendo la sua filosofia di vetture accessibili ma ben equipaggiate.

La Bigster offre una gamma di motorizzazioni completamente elettrificate: TCe 140: motore 1.2 turbobenzina mild hybrid 48V, con consumi dichiarati di 18,2 km/l; Eco-G 140: versione bifuel benzina/GPL, anch'essa elettrificata; Full Hybrid 155 CV: powertrain ibrido con due motori elettrici e cambio automatico Multimode, consumi dichiarati di 21,3 km/l; TCe 130 4x4: versione a trazione integrale mild hybrid 48V con cambio manuale a 6 rapporti.

La Bigster è disponibile in quattro allestimenti: Essential: versione base con cerchi in lega da 17", luci LED, climatizzatore manuale, infotainment da 10" con connettività wireless e principali ADAS. Expression: aggiunge climatizzatore automatico bizona, fendinebbia, freno di stazionamento elettrico e rivestimenti interni in denim. Journey ed Extreme: top di gamma con cerchi da 18", vetri oscurati, strumentazione digitale da 10", navigatore connesso e ricarica wireless per smartphone. La Extreme offre in più rivestimenti lavabili e tetto panoramico apribile.

Per promuovere il lancio, Dacia organizzerà a fine gennaio il "Bigster Experience Tour" in diverse città italiane, permettendo ai potenziali clienti di vedere l'auto da vicino prima del suo arrivo nelle concessionarie in primavera. Con la Bigster, Dacia punta a consolidare la sua presenza nel mercato dei SUV, offrendo un modello spazioso e ben equipaggiato a prezzi competitivi, in linea con la filosofia del marchio.