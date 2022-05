Disponibile sul mercato italiano dal 2021, la Dacia Spring (qui la nostra prova) è rapidamente diventata una delle auto elettriche di riferimento nel nostro Paese. Grazie al prezzo decisamente contenuto (per gli standard delle auto a zero emissioni), infatti, la Dacia Spring è riuscita a ritagliarsi uno spazio di primo nel nostro mercato, puntando sulla crescente richiesta di auto elettriche per l’utilizzo in ambito urbano.

È proprio la città, a dispetto del look off-road, l’ambiente ideale della Dacia Spring, modello che si caratterizza per la presenza di una carrozzeria da crossover ultra-compatto, in linea con gli standard del segmento A. La Dacia Spring ha tutte le carte in regola per poter diventare l’auto elettrica ideale per chi è in cerca di una seconda auto oppure per chi ha bisogno di un veicolo per spostarsi prevalentemente in città.

L’elettrica di casa Dacia ha evidenti limiti ma presenta anche tantissimi punti di forza che, di mese in mese, spingono centinaia di automobilisti italiani ad acquistare la vettura (nei primi quattro mesi del 2022, la Dacia Spring ha venduto più di 1.600 unità in Italia, piazzandosi alle spalle della sola 500 Elettrica nella classifica delle auto a zero emissioni più vendute).

Considerando le indubbie potenzialità del modello, è lecito chiedersi quale versione comprare e quanto costa la Dacia Spring, anche considerando la possibilità di acquistare la vettura ricorrendo agli incentivi auto 2022 che garantiscono la possibilità di risparmiare fino a 5 mila euro (con rottamazione di un usato). Di seguito, quindi, andremo ad analizzare tutti i dettagli sul progetto per rispondere in modo completo a questi interrogativi.

Dacia Spring: tutto quello che c’è da sapere

Tutte le versioni della Dacia Spring sono accomunate dallo stesso comparto tecnico e meccanico. Alla base del progetto c’è il motore electric 45 in grado di garantire una potenza massima di 45 CV (33 kW). La trazione è anteriore ed il motore è abbinato ad un cambio Z.E. La velocità massima dichiarata è di 125 km/h e, partendo da ferma, la vettura ha bisogno di 19,1 secondi per raggiungere i 100 km/h mentre lo 0-50 km/h viene completato in 5,8 secondi.

A sostenere il funzionamento della Spring c’è un pacco batterie da 26,8 kWh da cui dipendono 186 dei 970 chilogrammi della vettura. I dati sull’autonomia confermano che l’elettrica di casa Dacia è in grado di coprire 230 chilometri nel ciclo misto WLTP mentre la percorrenza nel ciclo urbano WLTP è pari a 305 chilometri. In termini di autonomia, per uso cittadino, la Spring si difende egregiamente.

Per ricaricare la batteria con una presa domestica servono circa 13 ore (0-100%). Con la ricarica rapida DC 125 A, invece, bastano 56 minuti per raggiungere l’80% di carica. La vettura rientra nel segmento A del mercato e, come tale, presenta dimensioni molto compatte con una lunghezza di 3,73 metri, una larghezza di 1,58 metri ed un’altezza di 1,51 metri. Il passo è di 2,42 metri. Il bagagliaio è di 270 litri ma può raggiungere i 1100 litri.

Dacia Spring: quale versione comprare

La Dacia Spring arriva sul mercato in due versioni. Si tratta, quindi, di una gamma molto semplice che consente ai potenziali acquirenti di individuare facilmente il modello più in linea in base alle proprie esigenze ed al budget da dedicare all’acquisto del veicolo. Gli allestimenti disponibili sul mercato italiano sono Comfort e Comfort Plus. I due allestimenti presentano alcune sostanziali differenzi che si traducono in un costo extra di 1.500 euro per il passaggio alla versione Plus.

La versione base, la Comfort, presenta una dotazione di serie discreta che conferma il carattere economico del progetto. Ci sono i cerchi da 14 pollici, gli specchietti retrovisori elettrici, le maniglie in tinta con la carrozzeria e la calandra cromata oltre alla chiusura centralizzata, il clima manuale e gli alza cristalli elettrici anteriori e posteriori. Il quadro strumenti digitale (con display da 3,5 pollici) consente di accedere alle informazioni sul livello di carica della batteria. C’è poi, al centro della plancia, la radio DAB con Bluetooth e USB.

Scegliendo l’allestimento Comfort Plus, invece, è possibile arricchire la dotazione con la vernice metallizzata (disponibile solo come optional per la Comfort). Le colorazioni disponibili sono Blu Cenote e Grigio Iridescente (metallizzate) oppure il Bianco Kaolin (opaco). Con l’allestimento Plus è, quindi, possibile accedere, senza sovrapprezzo, ad un numero maggiore di opzioni per quanto riguarda la colorazione della carrozzeria.

All’esterno, inoltre, quest’allestimento è facilmente riconoscibile grazie ai dettagli arancioni che arricchiscono la carrozzeria (con la versione Comfort, questi elementi sono in blu o in nero). In dotazione, per chi sceglie la Dacia Spring Comfort Plus, ci sono anche i sensori di parcheggio posteriori, la retrocamera di parcheggio e la ruota di scorta (anche in questo caso, per la Comfort è un optional).

La versione Comfort Plus della Dacia Spring offre un look decisamente più moderno all’interno dell’abitacolo grazie al sistema multimediale MediaNav con touch screen da 7 pollici che garantisce l’accesso a varie funzionalità, a partire dalla navigazione, non accessibili optando per la Comfort. Quest’allestimento include anche il caricabatterie combinato DC 30 kW.

Dacia Spring: si parte da 22.850 euro

Nella scelta di quale Dacia Spring comprare è necessario, naturalmente, guardare ai prezzi dell’auto elettrica in rapporto a quella che è la dotazione di serie. Per quanto riguarda i prezzi di listino della Dacia Spring, per il mercato italiano, la versione Comfort ha un costo di 22.850 euro mentre per la Comfort Plus è necessario mettere in conto una spesa di 24.350 euro.

I due allestimenti, quindi, sono separati da 1.500 euro. Questa differenza consente di accedere ad una dotazione sensibilmente più ricca ed attuale, andando, inoltre, ad offrire qualche opzione in più per quanto riguarda la personalizzazione estetica della vettura, con la possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni senza sovrapprezzi di alcun tipo.

Dacia Spring Dati tecnici Prezzo di listino Punto di forza Comfort 45 CV

batteria da 26,8 kWh

autonomia di 305 chilometri nel ciclo urbano 22.850 euro prezzo più basso

stesso comparto tecnico dell’allestimento superiore Comfort Plus 45 CV

batteria da 26,8 kWh

autonomia di 305 chilometri nel ciclo urbano 24.350 euro dotazione più ricca

Da notare che per la Dacia Spring Comfort è possibile scegliere, come optional, il Grigio Iridescente ma con una spesa extra di 650 euro. Per gli equipaggiamenti aggiuntivi, invece, troviamo il cavo di ricarica domestica Mode 2 (+300 euro) e la ruota di scorta (+250 euro), quest’ultima già presente in dotazione per la Comfort Plus. La scelta tra le due versioni della Spring, quindi, è strettamente legata alla differenza tra Comfort e Comfort Plus.

Il passaggio alla versione Plus sembra la scelta migliore, considerando la dotazione più ricca messa a disposizione. A supportare gli automobilisti interessati all’acquisto della Spring ci sono gli incentivi statali ed anche le offerte (con finanziamento a 36 mesi, utile per dilazionare il pagamento) proposte direttamente da Dacia.

Dacia Spring: gli incentivi statali

La Dacia Spring rientra nella fascia 0-20 grammi di CO2 al chilometro degli incentivi auto 2022 ed è, quindi, acquistabile con l’ecobonus maggiore. La vettura, quindi, può beneficiare di uno sconto di 5.000 euro in caso di rottamazione di un usato fino ad Euro 4 oppure di uno sconto di 3.000 euro, senza la rottamazione di un usato.

Ricorrendo al massimo sconto, quindi, la Dacia Spring, anche nella più completa versione Comfort Plus, è acquistabile con un esborso inferiore ai 20.000 euro. Ricorrere agli incentivi statali consente di dare un taglio netto al costo d’acquisto dell’elettrica. Attualmente, la Dacia Spring è una delle poche auto elettriche da acquistare a meno di 20.000 euro con gli incentivi.

Occhio anche alle offerte che possono fare la differenza nella scelta del modello. Attualmente, infatti, la Dacia Spring viene proposta in offerta dall’azienda che mette a disposizione un finanziamento in 36 rate mensili di importo ridotto grazie al conteggio dell’ecobonus previsto dagli incentivi statali per l’acquisto di un’auto elettrica.

Scegliendo la Dacia Spring Comfort (quindi il modello base) e optando per la rottamazione di un usato fino ad Euro 4, sarà possibile acquistare l’elettrica di casa Dacia con un anticipo di 3.650 euro e 36 rate mensili da 209,84 euro. C’è poi una rata finale da 6.868 euro con la possibilità da parte del cliente di restituire la vettura.