Dal 2026 i cambi eDct saranno prodotti a Termoli

Stellantis espande la produzione di trasmissioni per auto ibride, assegnando allo stabilimento di Termoli la produzione dei cambi eDCT (Electrified Dual Clutch Transmission). L'impianto molisano inizierà la produzione nel 2026, con l'obiettivo di raggiungere 300.000 unità annue, affiancandosi agli stabilimenti di Mirafiori e Metz.

Questa decisione rafforza l'impegno di Stellantis nel settore dell'ibridazione, ampliando la capacità produttiva di una tecnologia chiave per veicoli mild hybrid e plug-in. La scelta di Termoli si inserisce in un più ampio piano di investimenti che coinvolge anche altri siti produttivi in Europa.

L'espansione della produzione dei cambi eDCT avrà ripercussioni positive su altri stabilimenti del gruppo. Verranno incrementati i livelli produttivi della componentistica a Sint Truden e a Metz, dove sarà installata una nuova linea di assemblaggio.

Stellantis sottolinea che la scelta di Termoli "ribadisce sia il proprio impegno nelle fabbriche italiane, in linea con il piano industriale presentato lo scorso dicembre presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, sia i piani di sviluppo per gli stabilimenti francesi".

Il gruppo ha investito tre miliardi di euro negli ultimi cinque anni negli impianti francesi, consolidando la propria competenza nella produzione di propulsori e componenti per veicoli elettrici e ibridi. Questa mossa strategica è coerente con il piano di Stellantis di ampliare e rinnovare la propria gamma di veicoli ibridi, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni di mobilità più sostenibili nel mercato automobilistico europeo.