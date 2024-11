Fiat 500 elettrica: ennesimo stop alla produzione

Stellantis sospende la produzione della Fiat 500e a Mirafiori dal 2 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 a causa della scarsa domanda di auto elettriche in Europa. Lo stop produttivo, inizialmente previsto dal 18 dicembre, è stato anticipato ed esteso, coinvolgendo anche i modelli Maserati GranTurismo e GranCabrio. La decisione riflette le difficoltà del mercato delle auto elettriche in Europa e il calo della domanda di veicoli di lusso in mercati chiave come Stati Uniti e Cina. Stellantis ha dichiarato che la sospensione è dovuta alla "continua incertezza nelle vendite di auto elettriche in diversi mercati europei".

Il prolungato stop produttivo evidenzia le sfide che i costruttori automobilistici stanno affrontando nella transizione verso la mobilità elettrica. La Fiat 500e, prodotta nello stabilimento di Mirafiori, rappresenta il 97% della produzione del sito. Per rilanciare le vendite, Stellantis ha già pianificato l'introduzione di una versione ibrida della Fiat 500 nel 2026, che sarà prodotta sempre a Mirafiori. Questa mossa mira a diversificare l'offerta e rispondere alle esigenze di un mercato ancora in evoluzione.

Nonostante le difficoltà attuali, Fiat continua a vendere in alcuni mercati la precedente generazione della 500 con motore a combustione, un modello lanciato nel 2007. Parallelamente, la divisione sportiva Abarth ha annunciato piani per una transizione completa all'elettrico. L'industria automobilistica italiana si trova di fronte a una nuova rivoluzione, paragonabile forse solo all'introduzione della produzione in serie all'inizio del XX secolo. La sfida della mobilità elettrica richiederà non solo innovazioni tecnologiche, ma anche un ripensamento dei modelli di business e delle strategie di marketing, in un mercato globale sempre più competitivo e in rapida evoluzione.