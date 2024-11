Vuoi rivedere l'incidente in auto? Questa dash cam fa molto di più

Esistono diverse dash cam sul mercato, ma quella prodotta da "70mai" offre caratteristiche che molte altre non hanno. Oltre a permettervi di documentare i vostri spostamenti in auto, è dotata della modalità parcheggio H24 e di un avanzato rilevamento del movimento con intelligenza artificiale, che registra automaticamente per 30 secondi ogni attività sospetta. Oggi ve la consigliamo ancora di più, visto che, in occasione del Black Friday, il prezzo è scontato da 239,99€ a soli 155,99€.

Dash cam 70mai, chi dovrebbe acquistarla?

La dash cam 70mai è pensata per coloro che trascorrono molto tempo alla guida e per coloro che desiderano un surplus di sicurezza quando il veicolo è parcheggiato. Offre una soluzione ideale per gli automobilisti che desiderano avere testimonianza visiva degli incidenti stradali o delle collisioni in cui si possono trovare coinvolti, grazie al suo esclusivo algoritmo di rilevamento delle collisioni. In aggiunta, la modalità di monitoraggio parcheggio 24 ore su 24, supportata da intelligenza artificiale, registra continuamente in time-lapse garantendo tranquillità a chi deve lasciare il proprio veicolo incustodito per lunghi periodi.

La dash cam è quindi una scelta privilegiata per professionisti in costante movimento che necessitano di una documentazione affidabile degli spostamenti o degli incidenti. Le caratteristiche tecniche avanzate, quali la rotazione a 360 gradi per catturare ogni angolazione intorno al veicolo senza distorsioni, la registrazione in Full HD che offre una qualità dell'immagine eccezionale anche in condizioni di scarsa illuminazione, e la memoria eMMC integrata da 128GB per un ampio spazio di archiviazione, soddisfano le esigenze di chi richiede alte prestazioni e affidabilità.

Inoltre, il GPS integrato rappresenta un utile strumento per tracciare i percorsi e velocizzare le procedure assicurative in caso di sinistro. La dash cam 70mai si rivela quindi una scelta ottimale non solo per la sicurezza attiva e passiva del proprio veicolo, ma anche come affidabile compagno di viaggio per documentare e salvaguardare ogni momento trascorso sulla strada. Con un prezzo attualmente fissato a 155,99€, risulta un investimento di valore per chi cerca la serenità al volante.

