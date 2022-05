DHL ha ufficializzato di aver firmato un accordo con Volvo Trucks per la fornitura di 44 nuovi camion elettrici. I primi sei veicoli della flotta andranno a DHL Parcel UK, in Gran Bretagna, e altri due a DHL Freight.

Non a caso, DHL ha dato il via ad un processo di transizione che sta pian piano portando all’elettrificazione dei camion della sua flotta dedicata al trasporto, confermando l’obiettivo di raggiungere zero emissioni entro il 2050 come parte del suo piano Mission 2050. Non dimentichiamo, infatti, che la collaborazione tra DHL e Volvo Trucks va avanti ormai da tempo.

Secondo quanto diffuso, l’accordo di collaborazione tra le due società non prevede solamente la fornitura di ulteriori 44 camion elettrici che andranno ad ampliare l’attuale flotta DHL, ma prevede anche l’adozione di innovative tecnologie Volvo a cui sarà affiancato il lavoro di sviluppo nel campo dell’elettrificazione. Non mancherà, tuttavia, l’analisi da parte di Volvo Trucks per quanto riguarda le operazioni di trasporto di DHL al fine di sviluppare apposite soluzioni di trasporto elettrico.

Ci impegniamo a soddisfare la crescente domanda dei clienti di soluzioni verdi e sostenibili anche per raggiungere il traguardo delle zero emissioni nette entro il 2050, ha commentato Pablo Ciano, vicepresidente esecutivo per lo sviluppo corporativo di DHL Group.

Tra i 44 camion elettrici ordinati 40 saranno Volvo FE Electric e Volvo FL Electric da utilizzare per le consegne all’interno delle città e 4 Volvo FM Electric che saranno utilizzati sulle strade del Regno Unito. Nello specifico, i modelli Volvo FE Electric dispongono di un powertrain da 225 kW con un’autonomia fino a 200 km grazie alla presenza di una batteria di grande capacità. A contraddistinguere i modelli Volvo FL Electric è, invece, la presenza di un powertrain con potenza di 130 kW e batteria che offre un’autonomia fino a 300 km, a seconda della capacità scelta.

Grazie al recente accordo, l’utilizzo dei nuovi mezzi green permetterà di risparmiare quasi 600 tonnellate di CO2 e quasi 225.000 litri di gasolio all’anno.