Disneyland sotto pressione, anche le auto finte devono diventare elettriche

La giostra Autopia presente in Disneyland Orlando (USA) è stata recentemente al centro dell'attenzione, dopo che un portavoce del parco ha dichiarato al giornale LA Times che il parco sta "valutando tecnologie che ci consentiranno di passare dai motori a benzina nei prossimi anni." Tuttavia, gli attivisti vogliono fare pressione per garantire che Disney adotti completamente veicoli elettrici per la giostra, e in fretta.

La notizia è stata riportata in molti media, suggerendo che Disney stia passando completamente all'elettrico con Autopia ma, purtroppo, la dichiarazione di Disney è un po' evasiva su questo fronte. Abbiamo visto molti costruttori automobilistici definire ibridi al 100% a benzina come "elettrificati", e dato che Disney non ha specificato né la sua tempistica né la fonte del propulsore, c'è ancora margine per esercitare pressioni per garantire che Disney scelga una soluzione completamente elettrica.

Autopia è una classica attrazione nella sezione "Tomorrowland" di Disneyland, ma dato il mondo dei veicoli elettrici in cui viviamo, le sue automobili alimentate a benzina certamente non sembrano troppo futuristiche.

Fino al 2016, i veicoli di Autopia erano dotati di rumorosi e inquinanti motori a due tempi. Fortunatamente, nel 2012, la Disney ha attirato un nuovo sponsor, Honda, e nel 2016 questa ha aggiornato i motori a piccoli motori a quattro tempi, riducendo significativamente rumore e inquinamento. Tuttavia, le auto oggi continuano a emettere gas di scarico, che è ancora velenoso per i bambini che viaggiano dietro questi motori inquinanti. È anche velenoso per i dipendenti, tanto che Disney paga un extra ai dipendenti assegnati a lavorare sull'attrazione.

Tomorrowland è la sezione all'interno di Disneyland che era destinata a mostrare visioni del futuro. È stata aperto per la prima volta nel 1955 e offre una capsula del tempo di come potrebbe essere apparsa la visione del futuro degli anni '50.

Inutile dire che, nei sette decenni trascorsi da allora, le cose sono cambiate un po', al punto che il designer originale delle auto di Autopia, Bob Gurr, che ora ha 92 anni ed è stato intervistato dal LA Times, ha detto "liberateci di quei terribili odori di benzina".

È certamente ironico che in California, dove gli EV continuano a stabilire record di vendite e dove non è possibile acquistare più "piccoli motori fuoribordo" alimentati a benzina, un visitatore di Disneyland potrebbe guidare fino al parco in un elettrico, solo per mostrare ai propri figli una visione del passato con un motore a benzina velenoso e poco performante su una delle attrazioni indubbiamente più divertenti del parco.