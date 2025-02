La Rolls-Royce più potente di sempre è elettrica

Rolls-Royce ha presentato la nuova Spectre Black Badge, la versione più potente della sua prima auto elettrica. Con 669 CV e 1.075 Nm di coppia, è la Rolls-Royce di serie più prestazionale di sempre. Questa edizione speciale si distingue per l'esclusiva verniciatura esterna Vapour Violet, un nero-violetto profondo ispirato all'estetica anni '80-'90. Gli interni in pelle nera hanno un carattere sportivo, con dettagli unici come la fascia illuminata con motivo astratto ispirato alla Spirit of Ecstasy.



Dal punto di vista tecnico, la Spectre Black Badge introduce due novità: la Infinity Mode, che sprigiona tutta la potenza dell'auto, e la Spirited Mode per launch control fulminei. Lo scatto 0-100 km/h avviene in soli 4,1 secondi. Per gestire l'incremento di potenza, gli ingegneri hanno apportato modifiche al telaio, irrigidendo lo sterzo e migliorando la stabilità in curva. Esteticamente spiccano i nuovi cerchi da 23 pollici e la griglia anteriore illuminata con finitura scura.

Gli interni possono essere personalizzati con 5 temi cromatici: Vivid Grellow, Neon Nights, Cyan Fire, Ultraviolet e Synth Wave. Spicca anche la nuova finitura Technical Fibre, che combina fibra di carbonio e fili metallici su base in legno Bolivar nero. Rolls-Royce non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali, ma è certo che la Spectre Black Badge sarà riservata a una clientela molto esclusiva, come da tradizione del marchio britannico.

La carrozzeria presenta una nuova finitura decorativa denominata "waft coachline" nella parte inferiore, pensata per esaltare le linee della coupé. Il cofano anteriore è in tinta Iced Black, creando un contrasto con la verniciatura principale. I clienti potranno comunque personalizzare ampiamente l'estetica, attingendo alla vasta palette di oltre 44.000 colori offerti da Rolls-Royce, senza contare le opzioni bespoke.

L'abitacolo si caratterizza per la fascia illuminata con il simbolo dell'Infinito, firma distintiva della gamma Black Badge. Questo emblema, legato storicamente ai record di velocità sull'acqua, vuole rappresentare il concetto di potenza illimitata secondo Rolls-Royce. La fascia decorativa integra oltre 5.500 "stelle" di diverse dimensioni e intensità su sfondo nero, creando un effetto suggestivo. La strumentazione può essere personalizzata con 5 temi cromatici diversi.

Per garantire il massimo controllo, sono state apportate modifiche al telaio, allo sterzo e alle sospensioni. L'obiettivo è offrire maggiore feedback al guidatore e ridurre il rollio in curva, pur mantenendo il comfort tipico del marchio.