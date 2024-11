La Toyota GR Supra si congeda con questa edizione speciale

Toyota ha annunciato l'aggiornamento della GR Supra, che sarà disponibile sui principali mercati globali, inclusa l'Europa, nel corso del 2025. La nuova versione della sportiva monterà il motore 3.0 turbo e sarà prodotta anche in una serie limitata di 300 esemplari denominata A90 Final Edition, che segnerà la fine della produzione del modello.

L’aggiornamento si concentra principalmente sulla meccanica, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di guida rendendola ancora più coinvolgente ed efficace. Tra le modifiche spiccano rinforzi al telaio, dischi anteriori maggiorati da 374 mm, una barra antirollio anteriore più robusta e nuove regolazioni dell’assetto. Anche il software di gestione del differenziale posteriore è stato aggiornato per ridurre il sottosterzo.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Dal punto di vista estetico, la vettura si distingue grazie a un nuovo pacchetto aerodinamico che comprende un’appendice posteriore fissa in fibra di carbonio e passaruota anteriori con profili modificati. Gli interni, invece, sono stati arricchiti con nuovi rivestimenti in pelle e Alcantara, completati da cinture di sicurezza e cuciture rosse a contrasto.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

L’unica unità annunciata per il Model Year 2025 è il 3.0 litri turbo sei cilindri in linea, in grado di erogare 387 CV e 500 Nm. La GR Supra A90 Final Edition, limitata a 300 esemplari, celebra i successi ottenuti in pista dalle versioni da competizione. Questa edizione speciale si distingue per un assetto regolabile KW derivato dalla GT4, una coppa dell’olio con separatori interni, un sistema di raffreddamento potenziato, dischi freno anteriori flottanti da 395 mm e un pacchetto aerodinamico ispirato alla GT4, che include un cofano modificato. Gli interni vantano Alcantara, sedili Recaro e cerchi da 19 e 20 pollici, abbinati a pneumatici semi-slick Michelin Cup 2.

La Final Edition è l’unica Supra dotata di una versione potenziata del motore 3.0 litri, capace di sviluppare 435 CV e 570 Nm grazie a modifiche all’aspirazione, all’elettronica di gestione e a uno scarico sportivo Akrapovic. Per questa versione esclusiva, Toyota ha previsto unicamente il cambio manuale.